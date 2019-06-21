21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,34 azalarak 6 bin 693'ten 6 bin 670'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 20,94 arttı ve 878 oldu. Nisan ayında kapanan şirket sayısı 726 idi.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 18,56 azaldı, kapanan şirket sayısı yüzde 49,07 arttı.
Kurulan şirket sayısı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,14 azalarak, 35 bin 392, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,37 artarak 4 bin 796 oldu.
KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI MAYIS AYINDA 6 BİN 798 OLDU
Türkiye'de mayıs ayında 6 bin 798 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. Buna göre, mayısta bir önceki aya göre, kurulan şirket sayısı yüzde 0,34, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,97 azalırken, kooperatif sayısı yüzde 33,33 arttı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 20,94, kooperatif sayısı yüzde 36 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,85 azaldı.
Mayısta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,56, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 49,72 azalırken, kooperatif sayısı 19,63 artış gösterdi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 49,07, kooperatif sayısı yüzde 7,94 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,55 yükseldi.
TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU
Bu ayda kurulan toplam 6 bin 798 şirket ve kooperatifin yüzde 84,33'ünü limited şirketler, yüzde 13,74'ünü anonim şirketler, yüzde 1,88'ini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,84'ü İstanbul, yüzde 11,25'i Ankara, yüzde 6,44'ü İzmir'de kuruldu. Mayısta tüm illerde şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşti.
Öte yandan, ocak-mayıs döneminde, toplam 35 bin 877 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.
Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 352'si ticaret, 956'sı imalat ve 611'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 679'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 292'si inşaat ve 274'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.
Mayıs ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 300'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 166'sının inşaat, 80'inin mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 518'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 240'ının inşaat, 106'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.
YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER
Geçen ay kurulan bin 55 yabancı ortak sermayeli şirketin 563'ü Türkiye, 75'i İran ve 67'si Suriye ortaklı oldu.
İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 93'ü anonim, 962'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 677'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 395'i gayrimenkul acenteleri ve 297'si lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 84,18'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.
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