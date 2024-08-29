Kurudu, kalan kısmı dolduruldu! Doğa harikası göl otopark oldu

"AVRUPA’DAN ENDEMİK TÜR UZMANLARI GELİRDİ"

Endemik türleri inceleyen uzmanların Avrupa’nın birçok ülkesinden göl için bölgeye geldiğini de kaydeden Başkan Konuralp, “Konuklarımız hem bitkileri hem de kuş türlerini incelerdi. Daha değerli bir turizmdi. Endemik türler artık yok. Koylar çok güzel ama kontrolsüzce kullandığımız için o da değerini yitirdi" dedi.

Diğer yandan gölün yaşadığı değişim, uydu fotoğraflarına yansıdı. 2005 yılında uydu fotoğraflarında yeşilliği ve canlılığıyla dikkati çeken göl, 2013 yılına kadar canlılığını korudu. 2014 yılında kurumaya başladığı görülen gölün denize yakın olan kısmından itibaren 2015 yılında bugünkü otoparkın hazırlık çalışmalarının yapıldığı görüldü. 2019 yılında otopark olarak ayrılan yere tur otobüslerinin park yaptığı ve giderek otopark alanının genişlediği dikkati çekti. 2024 yılı Ocak ayında çekilen son uydu fotoğrafında ise gölün tamamen kuruduğu, sazlıklarla kaplandığı ve yeşil görüntüsünün kahverengiye döndüğü görüldü. Ayrıca otoparkın da genişlediği ve tur otobüslerinin de park alanında yoğunlaştığı dikkati çekti.