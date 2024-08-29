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        Kurudu, kalan kısmı dolduruldu! Doğa harikası göl otopark oldu

        Antalya Kumluca'ya bağlı Adrasan Koyu kıyısındaki doğa harikası göl, 19 yılda kurudu. Etrafında kaçak yapıların da yükseldiği gölün bir kısmı da doldurularak, tur araçlarına otopark yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:39
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          Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Koyu kıyısında yer alan, endemik bitki, kuş ve balık türlerinin olduğu göl, 19 yılda kurudu.

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          Antalya’nın önemli koylarından Kumluca ilçesine bağlı Adrasan, bir süredir kıyıya demirleyen tekneler tarafından işgal edilmiş durumda. Hem turizmciler hem de turistlerin şikayetçi olduğu tekne yoğunluğundan, yeni tekneler alarak 'Türkiye’nin Maldivleri' olarak anılan Suluada’ya tur düzenleyen tekne sahipleri de dertli. Tekne krizi çözüme kavuşamazken bölgedeki önemli doğal gölün de kuruyup imara açıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 250 dönümlük gölün zamanla kurumasına göz yumulduğu ve çevresinin doldurularak kaçak yapıların yükseldiğini aktaran turizmciler, gölün bir kısmının da tur operatörlerine ait araçlar için otopark haline getirildiğini söyledi.

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          "DOĞAL YAŞAM VARDI, YOK EDİLDİ"

          Bölgedeki endemik bitki türleri, çeşitli kuş türleri ile gölde üreyen balıkların da yok olduğunu anlatan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, duruma üzüldüğünü ifade etti. Yağışlarla karadan taşınan malzemenin zamanla gölü doldurduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Sazlık, bataklıklar oluşmaya başladı. Orada daha önceden yılan balıkları, çipura, dil balıkları, levrek, barbun, lahos balıkları giriş çıkış yapabiliyordu. İnsanlar ranta saldırdığı için bir kısmı dolduruldu. Orada bir doğal yaşam vardı, yok edildi. Gölün yatağı doldurulup herkes kendine bir arsa çıkarma peşinde" diye konuştu.

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          20 yıl önce bir proje için bölgede inceleme yaptığını, gölün kurumasının ve yapılaşmanın önüne geçecek şekilde bir doğal yaşam parkı haline getirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, “Kenarları ağaçlandırıp koşu parkurları yapılması için çalışma yapmıştık. O proje olsaydı çok iyi olacaktı. Denizel ekosistem için o göl denizi de besleyecekti. Yağma edilmeyecekti. Sazlıklara geceleri kuşlar gelip tünerdi. Her şeyi yok ettik orada. Binalar yapılıyor şimdilerde" dedi.

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          Bölgede yıllardır turizmcilik yapan Adrasan Gelişim Derneği Başkanı Serkan Konuralp da gölün yok edilmesine tepki gösterdi. Tur otobüslerine park yeri yapmak için gölün bir kısmının doldurulduğunu belirten Konuralp, “Tur otobüsleri için daha başka bir uygulama yapılsaydı orayı kaybetmezdik. Geçici bir çözüm oldu tur otobüsleri için ama gölü kaybettik. Adrasan’da genel yapılaşma sorunu var. Yöneticiler geçici çözümlerle günü kurtarıyor" diye konuştu.

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          "AVRUPA’DAN ENDEMİK TÜR UZMANLARI GELİRDİ"

          Endemik türleri inceleyen uzmanların Avrupa’nın birçok ülkesinden göl için bölgeye geldiğini de kaydeden Başkan Konuralp, “Konuklarımız hem bitkileri hem de kuş türlerini incelerdi. Daha değerli bir turizmdi. Endemik türler artık yok. Koylar çok güzel ama kontrolsüzce kullandığımız için o da değerini yitirdi" dedi.

          Diğer yandan gölün yaşadığı değişim, uydu fotoğraflarına yansıdı. 2005 yılında uydu fotoğraflarında yeşilliği ve canlılığıyla dikkati çeken göl, 2013 yılına kadar canlılığını korudu. 2014 yılında kurumaya başladığı görülen gölün denize yakın olan kısmından itibaren 2015 yılında bugünkü otoparkın hazırlık çalışmalarının yapıldığı görüldü. 2019 yılında otopark olarak ayrılan yere tur otobüslerinin park yaptığı ve giderek otopark alanının genişlediği dikkati çekti. 2024 yılı Ocak ayında çekilen son uydu fotoğrafında ise gölün tamamen kuruduğu, sazlıklarla kaplandığı ve yeşil görüntüsünün kahverengiye döndüğü görüldü. Ayrıca otoparkın da genişlediği ve tur otobüslerinin de park alanında yoğunlaştığı dikkati çekti.

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