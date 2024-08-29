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        Haberler Dünya Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Japonya'da Şanşan Tayfunu nedeniyle 3 kişi öldü | Dış Haberler

        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Japonya'da Şanşan Tayfunu nedeniyle 3 kişi öldü

        Japonya'nın güneyinde etkili olan Şanşan Tayfunu nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yetkililer, dün Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiğini duyurmuştu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:13
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        • 1

          Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

        • 2

          Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, Şanşan Tayfunu'nun ülkenin güneyinde etkili olduğunu belirtti.

        • 3

          Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Kagoşima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 40 kişinin yaralandığını bildirdi.

        • 4

          Tayfun nedeniyle Aiçi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, bölge sakinlerini olası doğal afetler için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        • 5

          Yetkililer, bazı bölgelerde tren seferleri ve uçuşların iptal edildiğini, bazı konutlarda elektrik kesintisinin yaşandığını ifade etti.

        • 6

          JMA, dün Şanşan Tayfunu nedeniyle Kagoşima bölgesi için acil durum uyarısı yayınlamış, tayfunun saatteki hızının 250 kilometreye ulaşmasının tahmin edildiğini duyurmuştu.

        • 7

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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