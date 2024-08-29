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        3600 yıllık sır gün ışığına çıktı

        Akdeniz'in derinliklerinde 3600 yıllık sır gün ışığına çıkarıldı. Girit - Minos uygarlığına ait bir hançer bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:03
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        3600 yıllık sır
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        Son yıllarda ivme kazandırılan arkeolojik çalışmaların sonuçları, her geçen gün daha da fazla ele geçiyor. O sonuçlardan biri de yeni bir buluntu oldu.

        Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında gerçekleştirilen su altı kazılarında, tarih sahnesine ışık tutan yeni bir buluş yapıldı. Girit-Minos Uygarlığına ait olduğu belirlenen ve yaklaşık 3600 yıllık olduğu tahmin edilen gümüş perçinli bir tunç hançer, Akdeniz’in derinliklerinden gün yüzüne çıkarıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 2019'dan beri devam eden bu kazılar, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde yürütülüyor. 50 metre derinlikte bulunan batık, şimdiye dek Trodos Dağları'ndan çıkarıldığı düşünülen bakır yastık külçeleriyle dikkat çekmişti. Ancak son keşif, batığın taşıdığı tarihî ve kültürel zenginliğin boyutlarını daha da derinleştiriyor.

        Uzmanlara göre, hançerin Girit - Minos Uygarlığına ait olması, batığın Girit’e doğru yol aldığı sırada battığını işaret ediyor. Bu buluş, Akdeniz’in tarihî ticaret rotalarını ve kültürel etkileşimlerini yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak önemli ipuçları sunuyor.

        Kumluca batığı, sadece Türkiye’nin değil, dünya su altı arkeolojisinin de en önemli keşiflerinden biri olmaya aday. 3600 yıllık bu hançer, Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkarırken, bölgenin tarihî zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada; "Akdeniz’in derinliklerinde saklı kalmış uygarlıkların izlerini gün yüzüne çıkaran esere titiz çalışmalar sonucu ulaşan Akdeniz Üniversitesi ve Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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        #3600 yıllık sır
        #Hançer
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