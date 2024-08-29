Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup: Bizi kötü göstermeyi bırakın

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Aralarında iki kez Oscar'a aday gösterilen Hany Abu Assad, ünlü yönetmen Elia Suleiman ve yakın zamanda BAFTA kazanan Farah Nabulsi'nin de bulunduğu 67 Filistinli film yapımcısı, Gazze'de devam eden yıkıma yardımcı olmakla suçladıkları Hollywood'u, on yıllardır Filistinlileri beyazperdede 'insanlıktan çıkmış' bir profilde göstermekle itham ederek güçlü bir mektup kaleme aldı.

Michel Khleifi, Mai Masri, Najwa Najjar gibi çok sayıda ödül sahibi ve Filistin'in şu anda Oscar'a sunduğu “From Ground Zero” adlı kısa film derlemesinin arkasındaki 22 kişilik yönetmen listesinin de imzaladığı mektupta, “Batı eğlence endüstrisindeki bazılarının bu en zor zamanlarda bile halkımıza karşı insanlık dışı ve ırkçı tutum gösteriyor” ifadeleri yer alıyor.

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Emmy'e teşekkür

Mektup, Hollywood'a yönelik sert eleştirilerine rağmen, Gazze odaklı bir belgeselin 2024 Emmy adaylığından diskalifiye edilmesi girişimlerine karşı 'baskılara karşı durduğu ve ifade özgürlüğünde ısrar ettiği' için Uluslararası Emmy Ödülleri'ne teşekkür ediyor.

Filistinli gazeteci, aktivist ve film yapımcısı Bisan Owda'nın kaleme aldığı ve İsrail'in evlerini bombalamasından kaçan ailesinin durumunu anlatan Peabody Ödüllü “Ben Gazze'den Bisan ve Hala Hayattayım”, Haber ve Belgesel dallarında Emmy'ye aday gösterildi. Ancak ABD merkezli İsrail yanlısı bir grup, Debra Messing, Sherry Lansing, Rick Rosen ve Haim Saba gibi isimlerin imzaladığı ve Owda'yı ABD tarafından terörist olarak tanımlanan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (PFLP) ile bağlantılı olmakla suçlayan bir mektupla adaylığın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Buna karşılık NATAS Başkanı Adam Sharp, Owda'nın adaylığının iptal edilmeyeceğini belirterek, örgütün Owda'nın söz konusu olaya karıştığı iddialarına ilişkin 'bu haberleri doğrulayamadığını' ve 'bugüne kadar, materyali inceleyen bağımsız gazetecilerin editoryal kararını bozmak için hiçbir gerekçe bulamadığını' belirtti.

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"Batı eğlence sektörünün bize olan tavrına öfkeliyiz" Filistinli film yapımcılarının mektubu şöyle: "Biz Filistinli film yapımcıları, Ulusal Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne (NATAS), Bisan Owda'nın “Gazze'den Bisan ve Ben Hala Hayattayım” belgeseli için 2024 Haber ve Belgesel dalında Emmy adaylığını onaylayarak baskılara karşı durduğu ve ifade özgürlüğünde ısrar ettiği için teşekkür ediyor ve minnettarlığımızı sunuyoruz. Bu film, İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden ve canlı olarak yayınlanan soykırımı karşısında sıradan Filistinli ailelerin dayanıklılığı, direnişi ve hayatta kalmasıyla ilgili haber ve hikayeleri dünyayla paylaşmak için hayatını riske atan ödüllü ve ilham verici 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Bisan Owda tarafından anlatılıyor. Bisan'ın sesini sansürlemeye çalışmak, Filistinlilerin anlatımızı geri alma, tarihimizi paylaşma ve bu durumda halkımızın karşı karşıya kaldığı zulümlere bir son verebilme umuduyla dikkat çekme hakkını inkar etmeye yönelik baskıcı girişimlerin sadece sonuncusudur. İmajın ve sinemanın gücünü çok iyi biliyoruz ve Batı eğlence sektöründeki bazı kişilerin halkımıza karşı, en zor zamanlarda bile sergiledikleri insanlık dışı tutum ve ırkçılık karşısında uzun zamandır öfke duyuyoruz. REKLAM Filmlerimiz aracılığıyla, Filistinlilere karşı on yıllardır işlenen suçların aklanmasını ve/veya meşrulaştırılmasını sağlayan basmakalıp, insanlıktan çıkarıcı 'değersiz, tek kullanımlık varlıklar' imajını tersine çevirmek için alternatif anlatılar, tasvirler ve imajlar sunmaya çalıştık. Ancak, bizi yaratıcılığımızla değil, sadece kimliğimizle hedef alan acımasız sansüre karşı sanatımızı savunmak için neden her zaman 'boks eldivenlerimizi' giymek zorundayız? Bisan Owda'nın filminin Emmy'ye aday gösterilmesini, İsrail'in Filistin halkı üzerindeki apartheid ve yerleşimci-sömürgeci yönetiminin uzun yıllarının ardından, ABD'de, özellikle de Hollywood'da küçük ve büyük ekranlarda Filistinlilerin on yıllardır süren acımasızca 'insanlıktan çıkmış' profilini, yerini daha etik bir duruşa bırakmaya başladığının bir göstergesi olarak tüm kalbimizle memnuniyetle karşıladık. Yine de filme yönelik sansür girişimi bir tür gerçeklik kontrolü oldu. Batı eğlence medyasında hala çok yaygın olan Filistin ve genel olarak Arap karşıtı ırkçı propagandaya karşı mücadele etmeli ve şiddetle karşı çıkmalıyız. Bu 'insanlıktan çıkmış' profilin Filistinliler olarak varlığımız için nasıl bir tehlike oluşturduğundan derin endişe duymakla birlikte, 'güç haklı çıkarır' inancı hüküm sürdükçe, Batı da dahil olmak üzere dünyadaki pek çok ırksallaştırılmış topluluğu da benzer bir akıbet riskiyle karşı karşıya bıraktığının bilincindeyiz. Yaşamak istediğimiz türden bir dünyanın vizyonerleri olan film endüstrisindeki uluslararası meslektaşlarımızı, bu soykırıma ve onu mümkün kılan silme, ırkçılık ve sansüre karşı seslerini yükseltmeye; bu tarifsiz dehşetle suç ortaklığını durdurmak ve sona erdirmek için insani olarak mümkün olan her şeyi yapmaya; Filistinlileri insanlıktan çıkarma ya da İsrail'in bize karşı işlediği suçları aklama ve meşrulaştırma konusunda derin suç ortaklığı bulunan yapım şirketleriyle çalışmaya karşı durmaya çağırıyoruz."