Kuru öksürük nedir, neden olur ve nasıl geçer?

Kuru Öksürük Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Kuru öksürük, üst solunum yolu rahatsızlıklarından biridir. Gribin yanı sıra toz ya da alerjenler de kuru öksürüğe yol açar. Kuru öksürük kısa süreli olabileceği gibi uzun süreli de olabilir. Uzun sürmesi halinde kronik bir hale gelen kuru öksürük için kişiler tıbbi müdahalelerin yanı sıra doğal tedavi yöntemlerini de tercih edebilir. İşte kuru öksürük hakkında merak edilen her şey.

Kuru Öksürük Nedir?

Öksürükte mukus yan balgam üretimi meydana gelir. Kuru öksürük ise mukus üretiminin meydana gelmediği bir üst solunum yolu hastalığıdır. Kuru öksürükte solunum yolu üzerinde tahrişler meydana gelir.

Kuru Öksürük Neden Olur?

Kuru öksürüğün nedenlerinden biri griptir. Kuru öksürük burun akıntısı ve hapşırma ile bağlantılıdır. Bunun yanı sıra alerjenler de tetikleyici nedenlerin arasında yer alır. Özellikle bahar aylarında kuru ot ve bahar alerjisi kuru öksürüğe yol açabilir. Tahriş edici maddelerin solunması da boğazda kuru öksürüğe sebebiyet verebilir.

Kuru Öksürük Nasıl Geçer?

Kuru öksürüğün geçmesi için iki farklı yöntem izlenir. Bunlardan biri doğal bitkisel yöntemlerdir. Farklı bitki çayları ve besinler ile kuru öksürüğün geçmesi için basit yöntemler uygulanabilir. Kuru öksürük tedavisi kapsamında uygulana bir diğer yöntem ise öksürük ilacıdır. Doktor kontrolü ile içilen öksürük ilaçları, öksürüğe yol açan bakteri ve virüslerin ortadan kalkmasında yardımcı olur.

Kuru Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Ihlamur çayı kuru öksürük için iyi gelen bitki çaylarından biridir Sıcak bir şekilde günde 2 ya da 3 kez tüketilmesinde herhangi bir sorun olmayan ıhlamur çayı, boğazın yumuşamasına yardımcı olur. Ihlamur çayının tadından rahatsız olan kişiler bal ve limon ile çaya tat katabilir.

Ayva yaprağı demlendiğinde içindeki antiviral bileşenler kuru öksürüğe iyi gelir. Ayva yaprağı çayı boğaz tahrişinin iyileşmesinde de etkilidir.

Kuru öksürüğe iyi gelen çaylardan biri de ekinezya çayıdır. Ekinezya çayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek grip ve nezle gibi gribal hastalıklara karşı koruma sağlar. Bu da viral hastalıkların sonuçlarından biri olan kur öksürüğü keser.

Ihlamur ve ayva yaprağı çayı ayrı ayrı tüketilebildiği gibi kuru öksürük için birlikte de tüketilebilir. Bu karışım ile boğazdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

Zencefil ve karabiber ile birlikte hazırlanan ballı karışım kuru öksürüğe iyi gelir.

Toz karabiber ile sadece bal eklenerek hazırlanan karışımda boğazdaki bakterileri öldürür ve kuru öksürüğü keser.

Kuru öksürük için tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biri de yeşil çaydır. Yeşil çay antioksidan oranı açısından zengindir.

Kuru Öksürük Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Kuru öksürük, kişiler tarafından genellikle hafife alınsa da bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Kuru öksürük ile birlikte kişilerde halsizlik, ateş ve mide bulantısı yoksa bu rahatsızlık kolay ve basit yöntemler ile atlatılabilir. Kuru öksürük astım, kalp yetmezliği, akciğerde sıvı toplanması, nezle, farenjit, tüberküloz ve reflü gibi hastalıkların habercisi olabilir. Bu yüzden eğer kişilerde kuru öksürük şiddetli ve uzun süreli devam ediyorsa doktor kontrolü aksatılmamalıdır.