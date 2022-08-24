Doğal bitkiler ve bitki çayları geçmiş tarihlerden bu yana alternatif tıbbın bir parçası olmuştur. Günümüzde ise ilaç kullanmak istemeyen, hafif sağlı sorunlarına evde kolay ve hızlı çözüm bulmak isteyen kişilerin tercihi olmaya devam etmektedir. Doğal bitkiler ve bitki çayları kuru öksürüğe de iyi gelmektedir. Peki, kuru öksürüğe iyi gelen şeyler nelerdir? Merak edilen soruların tüm cevapları sizler için hazırladığımız yazımızda.
Kuru Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler
Kuru öksürük gün içerisinde kişileri rahatsız eden bir sağlık problemidir. Özellikle gece sıklaşan kuru öksürük kişilerin uyku düzenini de bozar. Hafif bir şekilde seyreden kuru öksürük için kişiler bitkileri kullanarak boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü geçirmeye çalışır. Bu kapsamda kuru öksürük için en çok kullanılan bitkilerin başında şunlar gelmektedir:
- Ekinezya
- Ihlamur
- Ayva yaprağı
- Zencefil
- Karabiber
- Kekik
- Hatmi çiçeği
- Çay ağacı
- Yeşil çay
Kuru Öksürüğe İyi Gelen Çaylar
Kuru öksürüğe iyi gelen farklı çaylar ve bitki kürleri bulunmaktadır. İşte merak edilen tarifler:
- Ihlamur kuru öksürük için en çok tüketilen bitkilerden biridir. Bir avuç ıhlamuru 2 bardak kaynar su da demledikten sonra sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu çay boğazınızı yumuşatmaya ve bakterileri temizlemeye yardımcı olacaktır.
- Ayva kadar ayva yaprağı da kuru öksürük için şifa deposudur. 5 ya da 6 adet kurutulmuş ayva yaprağını 1 bardak kaynar su içine atarak 10 dakika bekletin. Ardından ılık bir şekilde tüketin.
- Güçlü bir antioksidan kaynağı olan yeşil çayın da gün içinde 2 bardak tüketilmesi boğazın yumuşamasına ve temizlenmesine yardımcı olur. Ancak tansiyon sorunu olan kişiler fazla yeşil çay tüketiminden uzak durması gerekir.
- Kaküle çayı da vücudun hızlı bir şekilde bakteri ve enfeksiyondan arınmasına yardımcı olur.
- Zencefil de her derde derman olan kök bitkilerden biridir. Zencefil kuru öksürük için tek başına kullanılabileceği gibi tarçın, limon ve bal karışımı ile hazırlanan kürle de tüketilebilir. 5 mucizevi besin ile boğazda meydana gelen tahriş önlenirken vücudun mikrop ve bakterilere karşı direnç kazanması da sağlanır.
- Ülkemize 1940’lı yıllardan itibaren gelen ekinezya bitkisinin kuru öksürüğe çare olduğu bilinmektedir. Solunum yollarını rahatlatırken aynı zamanda öksürük krizlerini de azaltarak gece rahat bir uyku uyuma şansı verir.
- Halk arasında çok yaygın olarak bilinmese de meyan kökü de kuru öksürük tedavisinde kullanılır. Meyan kökü ile hazırlanan çayın gün içinde tüketilmesi boğazı yumuşatmaya yardımcı olur. Solunum yolu iltihaplarını iyileştirir ve mikroplardan arındırır. Meyan kökü çayı aynı zamanda bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.
- Yemeklerde de kullanımına rastlanan anason bitkisi solunum yollarını rahatlattığı ve balgamı söktüğü için kuru öksürük şikayeti olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Kuru öksürük için doğal tedavi yolları arasında hatmi çiçeğinden elde edilen bitki çayı da sıklıkla tercih edilir. Hatmi çiçeği doğal bir öksürük kesicidir. 2-3 adet hatmi çiçeği kaynar su içerisinde 5 dakika bekletildikten sonra sıcak bir şekilde tüketilebilir.
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