Ege İhracatçı Birliklerinden alınan verilere göre, 6 Ekim'de başlayan incir ihraç sezonunda 74 ülkeye ürün gönderildi.
Geçen sezon ihracatın başladığı ilk 1 aylık dönemde 15 bin 384 ton ile 61 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken bu yılın aynı döneminde 16 bin 104 ton ile 68 milyon dolar gelire ulaşıldı.
Bu dönemde 2 bin 679 ton ile en fazla kuru incirin gönderildiği Almanya'dan 12 milyon 904 bin dolar kazanç sağlandı. Bu ülkeyi 11 milyon 176 bin dolarla Fransa, 8 milyon 545 bin dolarla İtalya izledi.
"TÜRK İHRACATÇISI ARTIK MÜŞTERİNİN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi de olan incir ihracatçısı Kazım Günaydın, AA muhabirine, kentin kuru incir üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını, 40 bin hektarlık alanda 190 bin ton incir üretildiğini söyledi.
Kentten 40 bin ton incirin ihraç edildiğini aktaran Günaydın, incir ihracatının sorunsuz devam ettiğini ifade etti.
Günaydın, kuraklık dolayısıyla bu sezon rekoltede düşüş olduğuna dikkati çekerek "Her ne kadar incirin rekoltesine yönelik bir düşüş yaşasak da bunu fiyatlara yansıtıyoruz. Bu fiyatlarla biz aynı parayı Türkiye’ye döviz olarak getireceğiz. Şu anda gönderdiğimiz incirlerin hiçbirinden şikayet almadık. Çünkü incirin kalitesi güzel, Türk ihracatçısı artık müşterinin ne istediğini biliyor." diye konuştu.
"HEM İHRACATÇININ HEM DE ÜRETİCİNİ YÜZÜ GÜLÜYOR"
Sezona mutlu başladıklarını belirten Günaydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Firma olarak bir aylık süreçte 1000 ton civarında incir gönderdik. Geçen yıl aynı dönemde 800 ton civarında incir göndermiştik. Bizde de 200 ton civarında artış oldu. Hem ihracatçının hem de üreticinin yüzü gülüyor. İnciri 3 sac ayağı olarak görüyorum. Üretici, esnaf ve tüccar ile ihracatçı. Bizim bu 3 yüzü de güldürmemiz lazım."
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