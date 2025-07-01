"Kuru göz hastalığı yaşam kalitesini düşürüyor"

Kuru göz hastalığının, toplumda yaygın ama hafife alınan bir hastalık olduğunu söyleyen Göz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, “Gözyaşı üretimindeki azalma veya buharlaşma artışıyla ortaya çıkan bu tablo; yanma, batma ve görme kalitesinde düşüşe yol açarken, tedavide kişiye özel tanı şart” dedi.

"BUHARLAŞMA YA DA SALGI AZALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR"

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Gözün iki temel tipi olduğuna dikkat çeken Dr. Tunç, “Birincisi buharlaşmaya bağlı, diğeri ise gözyaşı salgısının azlığına bağlı kuruluk. Buharlaşma çevresel faktörlere bağlı gelişirken, salgı azlığı çoğunlukla romatolojik ya da otoimmün hastalıklara bağlı gelişiyor. Bu ayrımı yapmak tedavide çok önemli” dedi.

Tedavinin mutlaka hastaya özel planlanması gerektiğini belirten Dr. Tunç, “Gözyaşı damlalarının seçimi büyük hassasiyet gerektiriyor. Uzun süreli kullanımda koruyucu madde içermeyen damlalar tercih edilmeli. Kirpik diplerinde yağ azalması olan hastalara yağlı içerikli, buharlaşma baskınsa hyalüronik asit içeriği yüksek damlalar öneriyoruz” diye konuştu.

"STEROİD DAMLALAR HEKİMSİZ KULLANILMAMALI"

Kortizonlu (steroid) damlaların bilinçsizce kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında da bulunan Dr. Tunç, “Steroidler ilk kullanımda hastaya ciddi rahatlama sağlar ancak uzun süre kontrolsüz kullanımı katarakt ya da göz tansiyonu gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı” ifadesini kullandı.

"HAYAT TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ETKİLİ OLABİLİR" Son olarak buharlaşmaya bağlı kurulukta çevresel faktörlerin etkisine dikkat çeken Dr. Tunç şunları söyledi: “Telefon, bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, klimalı ortamlar, rüzgâr gibi faktörler gözyaşını hızla buharlaştırır. Bu tür kuruluklarda yaşam tarzı düzenlemesiyle semptomlar önemli ölçüde azalabilir. Gözyaşı üretiminin ciddi şekilde azaldığı ileri vakalarda ise otologserum veya PRP damla tedavisi etkili olabilir. Hastadan alınan kan özel işlemlerden geçirilerek damla formuna getirilir. PRP damlalar, göz yüzeyinin iyileşmesini destekler. Özellikle ağır ve dirençli kuru göz hastalarında yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz.”