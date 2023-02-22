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Kuru Domates Nasıl Tüketilir?

Domates güneşte kurutma işlemi için son derece uygun bir besindir. Çünkü domatesin çoğu sudan oluşmaktadır. Kurutma işlemi sırasında ise bu su tamamen ayrışır. 14 kg domatesten ortalama 1 kg kuru domates elde edersiniz. Peki, kuru domates nasıl tüketilir? Kuru domates yemeklerde ya da kahvaltılıklarda direkt olarak tüketebilir. Dilerseniz sandviç aralarına da koyulabilir. Bunun dışında salatalarda, kızarmış ekmeklerin yanında ya da peynirle de yenebilir. Tüketim alternatiflerinden hangisini seçeceğiniz tamamen damak zevkinize kalmıştır.

Domates Kurusu Nasıl Yenir?

Dilerseniz domates kurusunu direkt olarak yemeklerin içine ekleyebilirsiniz. Yemek haricinde kahvaltılık olarak tüketilebilmektedir. Kuru domatesle zeytinyağı dolma da yapabilirsiniz. Domates kurusunu tüketmeden önce biraz yumuşatmamız gereklidir. Bunun için kuru domatesleri yumuşayana kadar haşlamamız gerekir.

Kurutulmuş Domates Nasıl Yumuşar?

Kalori değeri oldukça düşük olan kurutulmuş içinde yağ ve kolesterol bulunmamaktadır. Hal böyle olunca diyet listeleri için oldukça uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem besleyici hem de lezzetli olan kurutulmuş domatesi yumuşatmak için kaynatmamız gerekir. Kuru domatesleri sirkeli ya da sade suyun içine koyup ortalama 5-10 dakika yumuşayana kadar kaynamayana bırakın. Böylelikle kuru domatesler suyun içerisinde yumuşayacaktır.

Domates Kurusu Nasıl Kullanılır?

Domates kurusu yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılabilir. Doğal yöntemlerle hazırlanan domates kurusunu nerede ve nasıl kullanacağınız size kalmıştır. Öncelikle domatesler iyice yıkanmalı ardından kurutulmalıdır. Daha sonra ortadan ikiye kesmeniz gerekmektedir. Kesilen domateslerin yeşil bölümlerini almaya özen gösterin. Domateslerin orta kısımlarını iyice tuzlayın. Tepsiye yerleştirilen domatesleri güneş ışığı gören bir yere tepsiyle koyun. Domates kurusunu ağzı kapalı ve havasız bir ortamda saklamak gerekir. Bunun için ağzı kapalı bir kavanoz tercih edilebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk