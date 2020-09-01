Kuruyan cildin daha sağlıksız bir görünüme sahip olması ve cildin nemini kaybetmesi en büyük sorunudur. Kuru cildin daha fazla özen isteyen bir yapısı olması açısından dikkat etmek ve bazı uygulamalar ve önlemlerle bu durumu engellemek gereklidir.

Kuru Ciltler İçin Alınacak Önlemler ve Yapılacaklar

Yüzünüzü yıkadıktan hemen sonra nemlendirici sürün. Kurumasını beklemeyin; nem bu şekilde daha iyi hapsolacaktır.

Cildin nem ihtiyacını karşılayacak gıdalar tüketin Özellikle; Omega yağ asitleri antioksidan içermesi ile cildin korunmasına ve nem kazanmasına etkili olacaktır.

Cildin ihtiyaç duyduğu günlük 3 litre su tüketimi mutlaka sağlanmalıdır.

Cildi nemlendirecek doğal sabunlar kullanın, normal kozmetik sabunlar cildi daha fazla kurutur.

Aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda önlem alın; cildin direkt maruz kalmamasına dikkat edin.

Sürekli yıkanmak ve cildin suyla teması sık olmamalıdır. Su cildi kurutur.

Her mevsim güneş koruyucu nemlendiriciler kullanın.

Cildinizin nemini kazandıracak doğal maskeleri haftada bir kez uygulamaya özen gösterin.

Düzenli olarak sabah akşam krem kullanın.

Gül suyu ile günlük cilt temizliğini uygulamanız cildinize nem kazandıracaktır.

Zeytinyağı ve bal ile haftada 3 kez bakım uygulayın.