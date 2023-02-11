Arkadaşlar neredeyse içeride 40 dakika oldu, şu anda sanırım bacak kısmından boşluk açabildim, elimin ucuyla ileriye doğru kazdım, ne olur ne olmaz yatak kısmı çökmesin diye içini taş doldurdum. Alttan bir soğuk hava hissediyorum, sanırım bir delik açtım nefes alabileceğim. Bakalım bu depremden kurtulabilecek miyiz? Ayrıca bu depremden kurtulursam sanırım hayattaki şeylerin kıymetini daha iyi bileceğim. Daha seveceğim bir sürü insan var. Başta annem, babam, kardeşlerim, hepinizi çok seviyorum. Siz korkmayın, inşallah dışarda üzülmüyorsunuzdur. Dışarda ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama umarım çok fazla bir şey olmamıştır. Sadece 3-5 eski binaya bir şey olmuştur.

Öztürk'ün molozlarla kaplı dar bir alanda sadece eli ve kolunun görüldüğü videosundaki ilk sözleri, "Depremin içinde kaldım. Allah'ım sen bana yardım et, inşallah herkes iyidir. Genç yaşta ölmek istemiyorum" oldu.

Antakya'nın Ürgenpaşa Mahallesi Altınevler Sitesi'nde, ders çalışmak için gittiği ve yalnız kaldığı dedesinin evinde depreme yakalanan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk, enkaz altında kaldı. Gencin annesi, babası ve kardeşinin bulunduğu evlerinde ise ilk depremde hasar oluşmadı.

Görüntülerde, kendisini kurtarmaya gelenlere sesini duyurabilmek için eline geçen taşları duvara ve demire vuran genç, babası Ertuğrul Öztürk'ün sesini duymasıyla büyük sevinç yaşadı. Sağlık durumu ve bulunduğu ortama ilişkin bilgileri, babasının yönlendirmesiyle taşları bir veya iki kez duvara vurarak veren Öztürk, enkazda kurtarma ekiplerinin işini de bu iletişim yöntemiyle kolaylaştırarak 63 saatin ardından kurtarıldı.

Öztürk, inanılmaz bir süreç yaşadığını dile getirerek, "Zaten nefes darlığım da var. Hani nasıl bir süreç derseniz, çok inanılmaz bir şeydi. Bu duyguyu tarif edemiyorum. Korku desen değil, kaygı desen değil. Sadece dışarıda başkaları seni seviyor ya hani onlar için çıkasım geliyor" dedi.

"KAFAMI TELEFONA YASLAYARAK UYUYORDUM"

Enkaz altında farklı duygular yaşadığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

Allah'tan telefonum var, kafamı telefona yaslayarak uyuyordum. İçeride sürekli baygınlık geçiriyor, kendi kendine konuşuyorsun. Enkazda 45-50 kişi varmış gibi konferans veriyordum. Dışarıdan bağırdıklarında taşla iletişime geçmeye çalıştım. Babam, 'Ses ver, yaralıysan taşı 1 kere, değilsen 2 kere vur' diyordu. Ben de dediklerini yapıyordum. 'Sağlık durumun iyi mi?' diye soruyor, taşı yanımdaki demire vuruyordum.

Enkazdan çıkma anı ve sonrasında olanları hatırlamadığını belirten Öztürk, ailesine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını sözlerine ekledi.