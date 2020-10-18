Kurtalan Ekspress Sefa Ulaştır kimdir?

Sefa Ulaştır, yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray ile çalıştı. Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan "Tamirci Çırağı" ve "Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liğinde yer aldı.

Cem Karaca tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları "Yoksulluk Kader Olamaz" albümünde yine Sefa Ulaştır vardı.

1975 yılında da Barış Manço&Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde yer aldı.

Efsane davulcu Sefa Ulaştır 2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.