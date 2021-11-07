'Kursa gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı, sonunda bulundu

Ankara'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan bir aile, çocukları A.T'nin, 'Kursa gidiyorum' diyerek ayrıldığı evine dönmediğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Polis ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Kız çocuğu, kaybolduktan 20 saat sonra 30 kilometre uzaklıktaki Yenimahalle ilçe sınırında yürümekten bitkin halde bulundu.

Yiyecek ikram edilen ve sağlık kontrolünden geçirilen A.T'nin, "ailesine kızdığı için evden uzaklaştığını" söylediği öğrenildi.

A.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.