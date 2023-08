Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı: Kureyş Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Kureyş Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kureyş Suresi, Kur'an'ın 106. suresidir. Sure, 4 ayetten oluşur. Sure ilk ayetinde geçen ve peygamberin kabilesini ifade eden kureyş kelimesinden ismini alır. Kur'an'ın 30. cüzünde yer alır. Kureyş, Hz. Muhammed'in kabilesidir. Kureyş'e İslam öncesi dönemde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır. Tin suresinden sonra Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. İslam inançlarına göre bu sure Kureyş ve Allah'ın minneti hakkında inmiştir. Kureyş Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kureyş Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...