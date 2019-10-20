20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD ve Çin arasında devam eden 'ticaret savaşı' ve Hong Kong'da yaşanan karışıklık İsrail'in en önemli ihracat kalemlerinden olan elmasa talebi düşürdü. Yılın ilk 9 ayında ülkenin işlenmiş elmas ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 2.6 milyar dolara geriledi.
'HÜKÜMET SEKTÖRE DESTEK OLMALI'
Ynet haber sitesinin haberine göre İsrail'in toplam elmas ithalat ve ihracatındaki düşüş söz konusu dönemde yüzde 28'i buldu. İşlem hacmi olarak dünyanın en büyük elmas borsası konumunda bulunan İsrail Elmas Borsası'nın Başkanı Yoram Dvash bu düşüşle ilgili yaptığı değerlendirmede "Küresel bir kriz var. Hükümetin sektöre destek olması gerekiyor. Diğer ülkelerde yaşanan zorluğun farkına varıldığı için yardım olunuyor. (ABD Başkanı) Trump'ın Çin'le ticaret savaşı ve Hong Kong'daki protestolar sektörü ciddi bir biçimde etkiliyor. Hong Kong'a ihracatımızın yüzde 30'u yapılıyor. Hong Kong Hükümeti takı sektörünün son zamanlarda daha önce görülmemiş bir biçimde yaşanan olaylardan olumsuz etkilendiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.
PAZARI FELÇ EDİYOR
Orta ve orta üst sınıf Çinlilerin Hong Kong'a giderek ana karadan daha ucuz fiyatlara takı alabildiğini belirten Dvash "Hong Kong'daki kuyumculuk zincirleri her yıl Çin'den gelenlere milyarlarca dolarlık satış yapıyor. Şu anda Çin Hükümeti, Hong Kong'daki iş insanları baskı altına alma maksadıyla vatandaşlarına Hong Kong vizesi vermiyor. Bu da dünyanın en büyük ikinci elmas pazarını felç ediyor" dedi. Hong Kong Çin'e bağlı özerk bir şehir olsa da Çinlilerin bu şehre girebilmesi için vize alması gerekiyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ İHRACATÇISI
İsrail geçtiğimiz yıl 4.5 milyar dolarlık işlenmiş elmas ihracatı yaparken bunun yüzde 48'ini ABD'ye yüzde 30'unu ise Dvash'ın belirttiği gibi Hong Kong'a gerçekleştirdi. 2018 ihracat verilerinin açıklanmasının ardından Yoram Dvash "2019'da sektörümüzü daha parlak bir geleceğin beklediğinin işaretleri görünüyor" açıklamasında bulunmuştu. İşlenmemiş elmaslar da dahil edildiğinde İsrail'in toplam elmas ihracatı 10 milyar doları aşıyor. toplam ihracatta Hindistan (26.5 milyar dolar) ve Belçika'nın (17 milyar dolar) ardından İsrail dünyada üçüncü sırada yer alıyor.
İNGİLİZ ÜRETİCİNİN SATIŞLARI DA ÇAKILDI
Elmas ihracatındaki düşüşle ilgili Ynet'e konuşan başka bir İsrail Elmas Borsası yetkilisi ise genç neslin elmaslara ilgisinin azaldığını bunun da küresel ölçekte sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Elmas pazarında yaşanan sıkıntılar söz konusu yetkilinin belirttiği gibi sadece İsrail'le sınırlı değil.
İNDİRİME GİTMEMESİ ZORA SOKTU
Dünyanın en büyük elmas üreticilerinden olan İngiltere merkezli De Beers ay başında, eylül ayı satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 düşüşle 295 milyon dolara gerilediğini açıkladı. Firmanın ağustos ayı satışları da önceki yıla göre yüzde 44 düşerek 280 milyon dolar olmuştu. Analistler artan stoklar sebebiyle dünyada elmas fiyatları düşerken De Beers'in rakiplerine oranla daha az indirim yapmasının bu düşüşe yol açtığını belirtti.
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