Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolar daha kötüleşirse Çin ordusunun Hong Kong'a müdahale edebileceğini söyledi.

Lam düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong hükümetinin bu duruma kendi başına çözüm bulması gerektiğini belirterek, durumun daha kötüleşmesi halinde Çin ordusunun devreye girebileceğini ifade etti. Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, dört aydır devam eden protestoların artık 'demokrasi için barışçıl eylemler' olmadığını söyledi. Ancak Lam diyaloğun devam etmesinden yana olduğunu da sözlerine ekledi.

GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Hong Kong'taki protestolarda son olarak maske takma yasağını ihlal etmekle suçlanan 77 göstericinin gözaltına alındığı duyuruldu. Lam, gösterilere hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı. Yasağın duyurulmasından önce Hong Kong'un da binlerce maskeli gösterici yürüyüş yapmıştı. Aktivistler ve birçok meclis üyesi, maske yasağının geri tepeceği, işe yaramayacağı ve uygulanmasının zor olduğu görüşünü taşıyor.

TASARI GERİ ÇEKİLECEK

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise Nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Lam Temmuz ayında tasarının 'öldüğünü' açıklamıştı. Açıklamaya rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların 'ayaklanma' olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.