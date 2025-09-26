Küresel Sumud Filosu'na müdahale durumunda insani destek verecek İspanyol askeri gemisi hareket etti

İspanya Donanmasına bağlı, "Furor" adlı Deniz Harekat Gemisi (BAM), ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı hareket etti.

Gün boyunca sefere hazırlanan, sağlık malzemesinin de yüklendiği gemide, bir helikopter ve bir aracın da olduğu, televizyonda yapılan canlı yayınlarda görüldü.

İspanya resmi haber ajansı EFE, 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personelinin bulunduğu geminin konvansiyonel deniz gözetleme operasyonlarının yanı sıra insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrol misyonlarına katılma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.

İspanya ulusal basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verdiği haberlerde, askeri geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, dün New York'taki İspanya'nın BM Daimi Temsilciliğinde basına yaptığı açıklamada, "İspanyol Hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu nedenle, filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek, gerekirse, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi yarın Cartagena'dan yola çıkacak." demişti.

Mevcut durumda Gazze'ye yaklaşık 990 kilometre uzaklıkta olan, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 51 teknede doktor, avukat, sanatçı, siyasetçi, aktivist gibi toplumun her kesiminden sivil katılımcılar bulunuyor. Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak hedefiyle yolda olan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar-Tar ise İspanya ve İtalya'nın gönderdiği askeri gemilerle ilgili yaptığı açıklamada "Etrafta gemilerin olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Onların müdahil olması planlanmıyor." diyerek, filonun Gazze'ye girişine izin vermeyeceklerini öne sürdü.