Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Küresel seyahatin sessiz anlaşması: Neden pasaport renkleri dört ana renkten oluşuyor?

        Küresel seyahatin sessiz anlaşması: Neden pasaport renkleri dört ana renkten oluşuyor?

        Dünyada seyahat ettiğinizde havaalanlarında dikkatinizi çeken ilginç bir detay vardır: Pasaportların rengi. Neredeyse tüm ülkelerin pasaportları siyah, mavi, yeşil ya da kırmızı tonlarındadır. Bu dört renk dışında bir pasaporta rastlamak neredeyse imkansızdır. Peki, neden?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neden sadece 4 renkten oluşuyor?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havaalanında sırada beklerken çevrenizdeki pasaportlara dikkatlice bakarsanız ilginç bir ortak nokta fark edersiniz: Renkleri. Tüm pasaportlar ya siyah, ya kırmızı, ya mavi ya da yeşildir. Peki, neden dünyada yüzlerce ülke varken sadece dört renkte pasaport üretiliyor?

        RENKLERİN ARDINDAKİ GÖRSEL VE KÜLTÜREL SEBEPLER

        Resmi belgelerde koyu tonlar genellikle daha ciddi ve otoriter bir izlenim bırakır. Siyah, lacivert, bordo ya da koyu yeşil gibi renkler bu nedenle tercih edilir. Açık veya parlak renklerin ciddiyeti zedeleyebileceği düşünülür. Ayrıca koyu renklerin kir ve aşınmayı gizleme açısından daha dayanıklı olduğu da bilinir.

        Bununla birlikte, pasaport rengi yalnızca estetik ya da işlevsel nedenlere dayanmaz. Bazı ülkeler kültürel, dini ya da politik sembolizm nedeniyle belirli renkleri seçer. Örneğin:

        REKLAM

        Yeşil: İslam ülkelerinde yeşilin kutsal bir anlamı vardır. Suudi Arabistan, Pakistan gibi ülkeler pasaportlarında bu rengi kullanır.

        Kırmızı (Bordo): Avrupa Birliği ülkeleri genellikle bordo rengi tercih eder. Bu durum, AB üyeliğiyle özdeşleşmiş bir görsel standart oluşturur.

        Mavi/Lacivert: Karayip ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi devletler, mavi tonlarını kullanır.

        Siyah: Afrika kıtasındaki bazı ülkeler ve Yeni Zelanda gibi devletler ise pasaportlarında siyah tonlarını kullanır.

        RENK TERCİHLERİNDE HUKUKİ BİR ZORUNLULUK VAR MI?

        Hayır. Uluslararası yasalar pasaport rengiyle ilgili herhangi bir zorunluluk getirmiyor. Her ülke dilediği rengi seçmekte serbesttir. Holliston LLC adlı güvenlik ürünleri şirketinin başkan yardımcısı William Waldron, Travel + Leisure’a verdiği röportajda, “Pantone kataloğundaki her renkte pasaport üretilebilir” diyor.

        Ancak ülkeler, küresel normlara ve algılara uyum sağlamak amacıyla bu dört renkte karar kılıyor. Renk tercihi, tıpkı bayrak ya da milli marş gibi ulusal kimliğin bir yansıması haline gelmiş durumda.

        REKLAM

        TEKNİK STANDARTLAR VE MALZEME ŞARTLARI

        Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), pasaportların fiziksel özellikleriyle ilgili belli başlı standartlar belirliyor. Buna göre:

        Belge bükülebilir ama kolayca kırılmaz olmalı.

        Kimyasallara dayanıklı olmalı.

        -10 ile +50 derece arasında kullanılabilir durumda kalmalı.

        Yüzde 5 ila 95 nem oranlarında bozulmamalı.

        Işık altında uzun süre kullanılsa bile deforme olmamalı.

        Pasaportlar genellikle polikarbon malzemelerden üretilir ve içinde elektronik çip bulunan versiyonlar (biyometrik pasaportlar) da bu şartlara uygun şekilde tasarlanır.

        İSİMLER, YAZILAR VE YAZI TİPİNE DAİR DETAYLAR

        Pasaportlardaki yazı tipi ve yazım tarzı konusunda ICAO’nun önerileri var ama bunlar zorunlu değil. Önerilen detaylar şunlardır:

        Bilgiler Latin alfabesiyle yazılmalı.

        Karakterler büyük harf olmalı.

        En az 15 karakter/satır oranıyla yazı okunabilir olmalı.

        Eğer bilgiler İngilizce, Fransızca veya İspanyolca değilse, bu üç dilden biriyle çevirisi verilmeli.

        PASAPORTUNUZU NASIL KORUMALISINIZ?

        Pasaport sadece bir kimlik değil; aynı zamanda bir seyahat iznidir. Bu nedenle pasaportunuza zarar vermemek son derece önemli. Şunlara dikkat etmeniz önerilir:

        REKLAM

        Fotoğraf sayfası en çok zarar gören yerdir, düzenli kontrol edin.

        Elektronik çip bozulursa hızlı geçişlerde sorun yaşayabilirsiniz.

        Bilgilerde hata varsa seyahat etmeniz engellenebilir.

        Aşırı yıpranmış ya da ıslatılmış pasaportlar bazı ülkelere girişte reddedilebilir.

        Kaynak: Lonely Planet, NDTV, Travel And Leisure

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Dominik'te çatı çöktü: 79 kişi öldü
        Dominik'te çatı çöktü: 79 kişi öldü
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Habertürk Anasayfa