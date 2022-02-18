AA

Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında bazı silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar, piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.

Taraflardan gelen çelişkili açıklamaların devam ettiği gözlenirken, ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin bu suçlamayı reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin NATO üyeliği şansının gitgide azaldığını ifade etti.

Söz konusu haber akışının etkisiyle "güvenli liman" olarak nitelendirilen altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini test etti. Brent petrolün varili ise dün yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 91,2 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün 90,6 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yükselen enflasyon ve belirsizlik ortamında merkez bankaları yetkililerinin para politikalarına yönelik değerlendirmelerinin de önemi arttı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, temmuza kadar 100 baz puanlık faiz artırımının gerçekleştirilmesi ve ikinci çeyrekte bilanço küçültmede ikinci turun başlaması gerektiği görüşünü yineledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da faiz oranlarının artırılması ve bilanço daraltılması sürecinin daha hızlı gerçekleştirilmesi, agresif hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede haftalık işsizlik maaşı başvuruları 248 bin ile beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,78, S&P 500 endeksi yüzde 2,12 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,88 değer kaybetti. Dolar endeksi 95,8 seviyelerinde yatay hareket ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 kritik eşiğinin hemen altında bulunuyor.

Avrupa tarafında, devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle pay piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, enerji fiyatları ve para politikalarının seyrine ilişkin değerlendirmeler gündemin odağındaki yerini koruyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkililerinin, arz kesintilerinin enflasyonu hızlandırdığını ve Avrupa'da toparlanmayı zayıflattığını belirten bir yazı kaleme almasının ardından bugün gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin değerlendirmelerine çevrildi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1360 seviyesine gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya tarafında Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halihazırda uygulanan kısmi olağanüstü hal ile sınır önlemlerinin kademeli hafifletileceği açıklanırken, AB'nin Çin'den ithal edilen çelik bağlantı elemanlarına gümrük tarifeleri uygulayacağı bildirildi. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da enflasyon ocakta yıllık yüzde 0,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da oynaklığın yüksek seyretmesiyle pozitif ve negatif fiyatlamalar arasında gidip gelen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı. Dolar/TL, dar banttaki yatay hareketine devam ederken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,5770'ten işlem görüyor.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te bıraktı. Karar metninde kalıcı liralaşma stratejisine vurgu yapılırken, "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır." denildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün ECB ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde konut satış istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satış istatistikleri

18.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Güven Endeksi

18.00 ABD, ocak ayı ikinci el konut satışları