Küresel piyasalarda gözler veri gündeminde

Küresel pay piyasalarında yatırımcı odağının, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarında çözüme ulaşılacağına dair iyimserliklerden, teknoloji hisselerinde yaşanabilecek bir düzeltmenin genele yayılabileceği endişelerine doğru kaydığı görüldü.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda düzeltme olabileceği uyarısı yatırımcıların risk iştahını törpüledi

Geçen hafta küresel çapta teknoloji ve yarı iletken sektöründe satış baskısı oluşurken, söz konusu satış baskısı endekslerdeki düşüşe öncülük etti.

ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı ülke ekonomisine ilişkin bilgi içeren ekonomik verilere erişim de aksarken, bu durum yatırımcıların karar almalarını zorlaştırmaya devam ediyor. Gelecek hafta açıklanması gereken ekim ayı enflasyon verilerinin ertelenmesi bekleniyor.

Ülkede kritik önem taşıyan istihdam ve enflasyon verilerinin açıklanmaması ülkede iş gücü piyasasına ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin sağlıklı bilgi alınmasını engelliyor.

Bu dönemde alternatif veri kaynakları öne çıkarken, ADP Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Analistler, özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar hafiflettiğini belirtti.

Öte yandan, açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın, ekim ayına ilişkin raporuna göre, ABD'de işten çıkarılan kişi sayısı, geçen ay yıllık bazda yüzde 175 artışla 153 bin 74'e çıktı. Bu, 2003'ten bu yana en yüksek ekim ayı rakamı olarak dikkati çekti.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın, Challenger, Gray & Christmas'ın, ekim ayına ilişkin raporunun iş gücü piyasasında soğuma sinyalleri vermesi, ülke ekonomisinin gücüne yönelik soru işaretlerini artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ADP sonrası gerileyen faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar, Challenger, Gray & Christmas'ın raporunun ardından sınırlı da olsa yükseldi. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimine gideceği ihtimali yüzde 67 olarak fiyatlanıyor.