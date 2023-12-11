Küresel piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor

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ABD’de cuma günü açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi, piyasalarda enflasyon endişelerini körüklemekten çok, resesyon olmayacağı umutlarını desteklerken S&P 500 endeksi geçen hafta aralıksız 6. haftalık yükselişini kaydetti. Bu, endeksin Kasım 2019’dan bu yanaki en uzun yükseliş serisi oldu.

ABD yeni haftanın ilk vadeli işlemlerinde hafif ekside. Geçen haftayı yüzde 0,4 düşüşle tamamlayan MSCI Asya Pasifik Endeksi gerilemeye devam etti.

Çin’de açıklanan zayıf TÜFE ve ÜFE verilerinin ardından Çin CSI 300 ve Hong Kong Hang Seng düştü. Japon Nikkei 225 ise olumlu ayrıştı.

Bloomberg Dolar Endeksi geçen haftanın tamamında yüzde 0,6 yükseldikten sonra yeni işlem gününde hafif artıda. Geçen haftayı 3 baz puan artıda tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil getirisi haftaya yüzde 4,24 seviyesinden başladı.

YILIN SON FAİZ KARARLARI AÇIKLANACAK

Bloomberg'in haberine göre ABD, Avrupa ve İngiltere’nin dahil olduğu bazı merkez bankaları bu hafta yılın son faiz kararlarını açıklayacak. Böylece sıkılaştırma döngüsünün sonuna ilişkin tartışmaların sürdüğü bir ortamda, dünya ekonomisinin yüzde 60’ını oluşturan bölgelere ait faiz oranları 60 saatlik kısa bir pencerede belirlenecek.

Kararını Çarşamba açıklayacak Fed ile Perşembe toplanacak Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Merkez bankaları faizlerin “uzun süre yüksek” kalacağı mesajını verse de enflasyondaki zayıflama ve ekonomilerin yumuşadığına dair son dönemde açıklanan verilerin ardından yatırımcılar 2024’ün ilk yarısında faiz indirimleri olacağına yönelik beklentileri artırmış durumda.

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Swap piyasalarında Fed’in mart ayında ilk indirimini yapması ihtimali Cuma günü açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından azalsa fiyatlanmaya devam ediyor.

Piyasa aktörleri 2024 için AMB’den toplam 125 baz puan indirim fiyatlarken; Goldman Sachs, BOE’nin ilk faiz indirimini Ağustos ayında yapacağını ve indirimlerin hızının önceden tahmin edilenden daha seri olacağını öngördü.

JPMorgan Küresel Araştırma Başkanı Joyce Chang “Merkez bankacıları ‘Enflasyondaki düşüşün sürdürülebilir olup olmadığını görmek için bekliyoruz’ diyorlar. Biz yılın ikinci yarısına kadar faiz indirimi görmeyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Bloomberg Ekonomisti Scott Johnson ise Fed’in Mart ayında 25 baz puan ile ilk indirimini gerçekleştirmesini, 2024 boyunca ise toplam 125 baz puanlık indirim yapmasını bekliyor.

Johnson gelecek yıl AMB’den 75 baz puan, BOE’den ise 50 baz puan indirim öngörüyor.

Bloomberg Economics GSYH’ye göre ağırlıklandırılmış küresel merkez bankası faiz oranının 2023 sonunda yüzde 7,4’ten 2024 sonunda yüzde 5,9’a ve 2025 sonunda yüzde 4,5’e gerilemesini bekliyor.