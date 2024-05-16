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Dün ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel yükseldi. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Bununla birlikte, perakende satışlar nisanda aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi. REKLAM Perakende satışlarda görülen yavaşlamanın da ülkede enflasyonu besleyen etkenlerin güç kaybettiğine işaret ettiğini belirten analistler, söz konusu verilerin piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdiğini ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı eğilim öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan düşüşle yüzde 4,36'ya gerilemesinin ardından yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 4,32'ye indi. Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.392 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,2 artışla 82,9 dolar seviyesinde bulunuyor. Bakır fiyatları ise piyasalarda yakından takip edilmeye devam ediyor.

Dün, bakırın libresi 5,25 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,1 kayıpla tamamlasa da yeni günde yüzde 1,6 artışla 5,05 dolardan işlem görüyor. REKLAM Analistler, bakır madeninin ara malı olarak bir çok üründe kullanıldığına dikkati çekerek, dünya genelinde halihazırda devam eden enflasyonla mücadelenin bakır fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenebileceğini bildirdi. Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması ve güvercin fiyatlamaların güçlenmesiyle dün New York borsasında üç endeks de kapanış rekoru kırdı. Nasdaq endeksi yüzde 1,4, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,17 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Dün, küresel bazda artan risk iştahıyla Avrupa'da da endeksler rekor seviyeden kapandı. Avro Bölgesi'nde dün açıklanan verilere göre Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) 1. çeyrekte yıllık yüzde 0,4 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1 gerilese de öngörülerin üzerinde gerçekleşti. Bölgede ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmediği ve enflasyonun öngörüler dahilinde yavaşladığına işaret eden veriler, risk iştahının artmasında etkili oldu. REKLAM Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceğine ilişkin piyasa beklentileri devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalar bankanın bu sene toplamda üç faiz indirimine gidebileceğine işaret ediyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,82, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı. New York borsasındaki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, ABD'de enflasyon endişelerinin azalması Japon yenini destekledi. Analistler, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının Japon yenini baskıladığını hatırlatarak, Fed'in bu sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) politika alanının genişlemiş olabileceğini bildirdi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 1 azalışla 154,9'a inmesinin ardından, bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 154,2 seviyesinde dengelendi. Öte yandan, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler Japon ekonomisine yönelik endişeleri diri tutmaya devam ediyor. Buna göre, Japonya'da GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 azalarak beklentilerin gerisinde kalırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 4,4 arttı. REKLAM Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 10.158,63 puandan tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu kapsamında dün katıldığı oturumda, fiyat istikrarının sağlanması için hükümetin gerekli tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurgularken, "Enflasyonu düşürmek için sağlam bir programımız var. Dezenflasyon sürecine maliye politikası da destek verecek." ifadelerini kullandı. Dolar/TL, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 32,1665'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.