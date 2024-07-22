Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.221,73 %0,59
        DOLAR 33,0119 %-0,06
        EURO 35,9902 %0,08
        GRAM ALTIN 2.548,94 %-0,08
        FAİZ 42,11 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 30,85 %-0,75
        BITCOIN 67.299,00 %-0,65
        GBP/TRY 42,7098 %0,04
        EUR/USD 1,0893 %0,10
        BRENT 82,49 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 4.167,52 %-0,08
        Haberler Ekonomi Para Küresel piyasalar temkinli - Para Haberleri

        Küresel piyasalar temkinli

        Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından yeni haftaya temkinli başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar temkinli
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

        ABD Başkanı Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.

        Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve Cumhuriyetçilerin adayı ABD eski Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasının ardından anketlerde Trump'ın büyük oranda favori konumuna yerleşmesi Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuştu. Analistler, Trump'ın ABD'deki anketlerde hala önde olduğunu belirtti.

        Makroekonomik veriler tarafında ise bu hafta gözler ABD'deki büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

        Özellikle iş gücü piyasası tarafından alınacak verilerin söz konusu fiyatlamaları etkilemesi beklenirken, son verilerden alınan sinyallerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi Fed'in genişleyici politika adımları için alan açtığı gerekçesiyle dünya genelinde yüksek seyreden risk algısını törpüleyen etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor.

        Öte yandan, hafta genelinde Alphabet, Tesla, Qualcomm ve IBM gibi dev şirketlerin bilançoları başta olmak üzere yoğun şirket finansal sonuçları takviminin hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

        ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftaya yüzde 4,23 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 405 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 82,2 dolarda seyrediyor.

        Dolar endeksi 104,3 seviyesinde olurken, düşüş eğilimini üst üste 6. iş gününe taşıyan bakırın libresi de şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye olan 4,22 dolardan alıcı buluyor.

        New York Borsası'nda cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,81, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,93 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise yükselişle başladı.

        Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

        Analistler, hafta boyunca bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirterek, bölge genelinde görülen yavaşlama sinyallerinin ECB'yi faiz indirimlerinde daha hızlı davranmaya yönlendirebileceğini aktardı.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin söz konusu fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

        Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

        Asya pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, Çin Merkez Bankası (PBoC) resesyon endişelerinin öne çıktığı Çin ekonomisini desteklemek adına 1 ve 5 yıllık borçlanma faizlerini 10'ar baz puan indirerek sırasıyla yüzde 3,35 ve yüzde 3,85'e düşürdü.

        Dolar/yen paritesi, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 156,8 seviyesinde bulunurken, bu durumun Japonya pay piyasalarındaki satış baskısında etkili olduğu ifade ediliyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

        Yurt içinde cuma günü dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 11.156,20 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

        Bununla birlikte cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

        Analistler, piyasa beklentilerinin Moody's'in bir kademe not artışı yapacağı yönünde olduğunu belirterek, söz konusu adımın beklentilerden daha iyi olduğunu kaydetti.

        Dolar/TL, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 33,0249'tan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0600 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        10.00 Türkiye, temmuz ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

        10.00 Türkiye, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

        15.30 ABD, haziran ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Genç kadını komando bıçağıyla katletmişti! İşte caninin ifadesi!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden'ın adaylığını bitiren bu süreçte neler oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Habertürk Anasayfa