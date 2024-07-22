REKLAM advertisement1

Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve sağ bek ile 8 numara transferlerini kampa yetiştirmeyi hedefleyen Galatasaray'da rota yeniden Danimarka'ya döndü.

Aaron Wan Bissaka'nın İngiltere'de kalmak istemesi; Noussair Mazraoui'nin ise fiziksel olarak epeyi geriye gitmesi nedeniyle listenin üçüncü sırasında yer alan Guela Doue için Rennes'le masaya oturan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibiyle anlaşma sağlamıştı.

Rennes, Doue için kapıyı 15 milyondan açarken uzun süren pazarlıklar sonucunda toplamda 8 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde uzlaşılırken bu görüşmeleri yürüten aracı menajer ve oyuncu kaynaklı talepler yüzünden masadan kalkıldı. REKLAM

Galatasaray, Guela Doue transferinin iptal olmasının ardından rotasını Danimarka'ya çevirdi ve Kopenhag'ın genç sağ beki Elias Jelert'i kadrosuna katmak için yeniden kolları sıvadı. Daha önce büyük ölçüde anlaşılan ancak Okan Buruk'un önceliğini Doue olması nedeniyle bu transferi ikinci plana atan sarı-kırmızılılar, Kopenhag ile dirsek temasını koparmamıştı.

Galatasaray yönetimi, Elias Jelert transferi için Kopenhag ile temaslarını sıklaştırdı. Kulüp yetkililerinin, Danimarka ekibiyle kısa süre içinde anlaşma sağlamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdığı öğrenildi. Kopenhag, Elias Jelert için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken Galatasaray ise bu meblağı aşağı çekmeye çalışacak.