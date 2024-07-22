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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Beşiktaş'a transferde İspanyol rakip! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Beşiktaş'a transferde İspanyol rakip!

        Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Emirhan Topçu'ya Las Palmas da talip oldu

        Giriş: 22.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 22.07.2024 - 09:28
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        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşikaş, savunmaya takviye için bir süredir Çaykur Rizespor'un stoperi Emirhan Topçu'nun peşinde.

        Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşma aşamasına gelse de Çaykur Rizespor ile yapılan bonservis görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

        Karadeniz ekibi, 4-5 milyon Euro bonservis beklediği futbolcusu için siyah-beyazlıların yaptığı takas formüllerine de sıcak bakmadı.

        İSPANYOLLAR TALİP

        Emirhan Topçu'ya bir diğer ciddi talibin ise İspanya La Liga ekibi Las Palmas olduğu öğrenildi.

        Çaykur Rizespor, resmi teklif yapan İspanyol ekibi ile görüşmeleri sıklaştırırken Emirhan Topçu'nun geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.

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