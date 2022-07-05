Piyasalarda resesyon fiyatlaması

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Başta Fed olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artışlarına rağmen dizginlenemeyen yüksek enflasyonun ardından, petrol arzında Norveç kaynaklı kesintilerinin yaşanabileceği endişeleri piyasalardaki resesyon beklentilerini güçlendirirken borsa ve emtialarda sert satışlar yaşandı.

Brent petrolün varili yüzde 6 düşerek 106 doların altına gerilerken, ons altın ve gümüşte günlük düşüş yüzde 2'nin üzerinde.

Dolar endeksi 106.6 puanla son 20 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Euro/dolar paritesi 20 yılın ardından 1,03 altına indi. Norveç'te offshore gaz endüstrisi çalışanlarının 'greve devam' kararı alması ve günlük üretimin 90 bin varile yakın düşme ihtimali Rusya olan gergin ilişkiler nedeniyle enerji krizinin eşiğindeki Avrupa'da euroyu aşağı çekiyor.

Bununla birlikte, Euro bölgesinden gelen veriler, enflasyonda tarihi yüksek seviyelerin yanı sıra AB genelinde öncü göstergeler büyümenin daha hızlı yavaşlama eğiliminde olduğunu ve bu çeyrekte daralmaya işaret edebileceğini gösteriyor. AB'de enflasyon haziran ayında yüzde 8.6 ile zirve tazelerken 12 ülkede çift haneli rakamlar kaydedilmişti.

ABD BORSALARINDA SERT SATIŞLAR

Dün 4 Temmuz nedeniyle kapalı olan New York borsası, resesyona ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde sert düştü.

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,3 düşüşle 30 bin 500 puanın altında.

S&P 500 endeksi yüzde 2 azalışla 3.748 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kayıpla 11.015 puana indi. ABD'nin tahvil piyasalarında ise satış eğilimi etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine geriledi.

ABD'de enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar sürerken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin enflasyonla mücadelede Çin'e uyguladığı tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haberler Amerikan basınında yer aldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile dün sanal bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yellen ve Liu'nun ülkelerindeki makroekonomik ve finansal gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Yellen'ın Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları da dahil olmak üzere endişe duyduğu konuları gündeme getirdiği kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da Liu ve Yellen'ın görüşmesinde ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ile tarifelerin görüşüldüğü bildirildi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gelişmelerin pay piyasalarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirtti.