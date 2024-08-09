Küresel piyasalar resesyon endişelerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor

REKLAM advertisement1

Hafta başında satış baskısına neden olan ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verilerinin artından azalmasıyla birlikte pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, ABD'de geçen hafta zayıf gelen ve resesyon endişelerini artıran istihdam verilerinin ardından işsizlik maaşı başvurularında yaşanan düşüşün iş gücü piyasasının durumu konusunda bir miktar rahatlama sağladığını belirtti.

REKLAM Ülkede, geçen hafta açıklanan veriler Fed'in faizleri indirmek için çok uzun beklediğine dair endişeleri artırırken, bankanın "yumuşak iniş" senaryolarını da riske atmıştı. Analistler, dünkü haftalık işsizlik maaşı başvurularının piyasaları rahatlattığını ancak ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasındaki soğumanın işten çıkarmalardaki artıştan ziyade işe alımların yavaşlamasından kaynaklandığını ve Bankanın bir sonraki hamlesini belirlemesine olanak tanıdığını ifade etti. Barkin, gelecek birkaç ay içinde enflasyon tarafında iyi göstergeler görecekleri konusunda da oldukça iyimser olduğunu belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in görevinin borsadaki bozgunlara veya siyasi değerlendirmelere yanıt vermek olmadığına işaret etti. Sorunun iş gücü piyasasının kötüleşmeye devam edip etmeyeceği olduğunu ve daha fazla istihdam verisi görmeleri gerektiğini belirten Goolsbee, ABD ekonomisinde daha normal koşullara dönüldüğünü kaydetti. REKLAM Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gelişmelerle yüzde 4'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,98 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 103,2 seviyelerinde, altının ons fiyatı yüzde 0,3 azalışla 2 bin 421 dolar seviyelerinde, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 78,9 dolar seviyelerinde seyrediyor. New York borsası, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının azalması sonrası resesyon endişelerinin hafiflemesiyle günü yükselişle tamamladı. Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında yer alıyor. Eli Lilly'nin hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve şirketin gelir tahminlerini yükseltmesi sonrası yüzde 9,5 değer kazandı.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri ise TV varlıklarındaki kaybın geleneksel yayıncılık işiyle ilgili endişelere yol açmasının ardından yüzde 9'a yakın değer kaybetti. REKLAM Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 1,76, S&P 500 endeksi yüzde 2,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,86 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne yükselişle başladı Avrupa borsaları dün Almanya hariç negatif bir seyir izlendi. Analistler, Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallerin bölgede hala ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine neden olduğunu belirterek, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı. Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0920 seviyelerinde seyrediyor. New York borsasındaki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, ABD'de resesyon endişelerinin azalması doları Japon yeni karşısından destekledi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,1 seviyesinde seviyesinde seyrediyor.

REKLAM Öte yandan Çin'de açıklanan enflasyon verisinin iyi gelmesi de Asya piyasalarını destekleyen başka bir unsur oldu. Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda temmuz ayında yüzde 0,5 artarak beklentileri aştı. Ülkede, TÜFE haziranda yıllım bazda yüzde 0,2 artış kaydetmişti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi. Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.098,50 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 33,4914'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 33,5540 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da tüketici fiyat endeksi verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.