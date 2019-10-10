Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu

10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, iklim araştırmaları kuruluşlarının verilerine dayanarak, küresel karbon emisyonlarının üçten birinden fazlasından 20 büyük fosil yakıt şirketinin sorumlu olduğunu yazdı.
Gazetenin yayımladığı listede ilk üç sırada Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco, Amerikan enerji devi Chevron ve Rus petrol şirketi Gazprom yer alıyor.
ABD merkezli İklim Hesap Verilebilirliği Enstitüsü'nün verilerine göre, aralarında BP ve Shell'in de bulunduğu 20 şirket, 1965'ten 2017'ye kadar 480 milyar ton karbondiokside eşdeğer sera gazı üretti. Bu sayı, aynı süre içindeki karbon emisyonlarının yüzde 35'ine karşılık geliyor.
Listedeki 20 şirketin 12'si devletlere ait. Bu şirketlerin emisyonlardaki toplam payı yüzde 20. Sadece Aramco'nun payı yüzde 4.38.
Yatırımcılara ait şirketlerin başında ise Chevron geliyor. Chevron'u Exxon, BP ve Shell izliyor. Bu dört şirketin küresel karbon salımlarındaki toplam payı yüzde 10.
Gazete, verileri yorumlarken "Devletlere ait ya da çokuluslu şirketler, sektörün insanlığın geleceğini tehdit eden faaliyetlerinin gezegene verdiği zararı bilmesine rağmen operasyonlarını her geçen gün genişlettiler" dedi.
Dünyanın önde gelen iklim bilimcilerinden Michael Mann ise "İklim krizindeki en büyük trajedi, büyük şirketlerin rekor seviyede kârlar elde etmeye devam edebilmesinin bedelini 7,5 milyar insanın ödeyecek olması. Siyasi sistemin bunun olmasına izin vermesi büyük bir ahlaki zafiyet" diye konuştu.
Liste, şirketlerin beyan ettiği petrol, doğal gaz ve kömür miktarını temel alıyor. Sonra bu yakıtların tedarik zincirinde, çıkarılmasından kullanımına kadar olan aşamalarda atmosfere ne kadar karbon ve metan gazı saldığı hesaplanıyor.
Gazetenin konuştuğu bazı şirketler, çıkarılan petrol, gaz ve kömürün nasıl kullanıldığından kendilerinin doğrudan sorumlu olmadığını söyledi.
Bazı şirketler ise fosil yakıtların çevreye etkisinin 1950'lerden beri bilinmesine rağmen sektörün harekete geçmekte geç kaldığını kabul etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!