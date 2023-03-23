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Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 142,4 milyon ton oldu

Giriş: 23.03.2023 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL
Küresel ham çelik üretimi şubatta yüzde 1 düştü
AA

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, bu yılın şubat ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1 gerileyerek 142,4 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin, yüzde 5,6 artarak 80,1 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 5,3 azalarak 6,9 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 6,9 azalışla 3 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,6 azalarak 5,6 milyon tona gerilediği, İran'da ise yüzde 14,6 artarak 2,4 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

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