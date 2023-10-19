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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel enflasyon beklentisi geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel enflasyon beklentisi geriledi

        Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nde üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 6.2'ye geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:37 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:37
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        Küresel enflasyon beklentisi geriledi
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        Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ve İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP) tarafından, üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

        Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 7 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 6,2'ye, gelecek yıl için yüzde 6'dan yüzde 5,2'ye, 2026 için ise yüzde 4,9'dan yüzde 4,5'e geriledi.

        BÖLGESEL FARKLILIKLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

        Ayrıca bölgeye bağlı olarak ekonomistler, enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağını tahmin ediyor.

        Bu yıl için enflasyon beklentileri, Batı Avrupa için yüzde 4,6, Kuzey Amerika için yüzde 4,1 ve Güneydoğu Asya için yüzde 4,7 ile küresel ortalamanın altında kaldı.

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        Buna karşın 2023 enflasyon beklentileri, Güney Asya için yüzde 17,1, Güney Amerika için yüzde 20,5, Kuzey Afrika için yüzde 55,5 ve Doğu Afrika için yüzde 36,5 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

        Ifo araştırmacısı Niklas Potrafke, değerlendirmesinde, "Enflasyon beklentileri hala yüksek olsa da önceki çeyreğe kıyasla önemli ölçüde düştü." ifadesini kullandı.

        Potrafke, ekonomistlerin, 2026 için enflasyonun Batı Avrupa'da hala yüzde 2,4, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2,7 olmasını beklediklerini kaydetti.

        Ankete 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde 128 ülkeden 1541 ekonomist katıldı.

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