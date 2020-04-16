Kurdeşen nedir?

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurdeşen; kişide alerjik olarak oluşan deri kızarıklık ve döküntüye sebep olan bir hastalıktır. Diğer bir adı ‘ürtiker’ olarak bilinen bu hastalık; kişinin aynı yiyecekleri aşırı bir şekilde tüketmesi, yoğun güneş ışınlarına maruz kalması, hayvan sokması, alerjik hastalıklar sonucu meydana gelmektedir.
Ürtikere yakalanmamak için kişi kendince bazı önlemler alabilmektedir. Özellikle aşırı sıcak havalarda denize gittiğinizde; uzun bir süre boyunca güneşlenmemek ve çok fazla bir şekilde yağlı besinler tüketmemek dikkat etmeniz gerekenlerdir.
Ürtiker belirtileri; kişi de bölgesel olarak oluşmaya başlayan kırmızı pul şeklinde kızarıklıkların görülmesi, kızarıklık olan bölgede kaşıntı, kepek gibi deride döküntüler oluşması şeklindedir. Bu kırmızı döküntüler sıcak havalarda daha fazla kaşıntıya sebebiyet vererek, kişiyi oldukça rahatsız edebilmektedir. Bu yüzden bu tarz bir durumda soğuk bir duş almak; kaşıntıyı hafifleterek, rahatlamayı sağlamaktadır.
Yapılan doktor muayenesi sonucunda kurdeşen hastalığının hangi derece de olduğu tespit edilerek, ilaç tedavisi ve kremler verilebilmektedir. İlaçların düzgün kullanılması, kremlerin düzenli olarak sürülmesi hem hastalığın kısa sürede iyileşmesini hem de kişinin kaşıntısını geçirerek, rahat bir nefes almasını sağlamaktadır.
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