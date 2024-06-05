Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024 bu seneki büyükbaş, küçükbaş kurbanlık koç, koyun, dana ve keçi fiyatları

        Kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024 bu seneki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları

        Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala kurbanlık fiyatları listesi gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran'da başlayacak ve dört gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde hayvanlar, kurban pazarlarında görücüye çıkmasıyla kurbanlık fiyatları da belli oldu. Bu kapsamda ibadetini yerine getirecekler için kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kurbanlık fiyatları, 2024 Kurban Bayramı öncesi araştırılıyor. Kurban pazarlarında hazırlıklar sürerken satışlar da başladı. Henüz kurbanını almayan vatandaşlar ise "Kurbanlık fiyatları ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

        • 2

          2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

          Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          "FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN DAHA AZ GETİRDİK"

          12 ay İstanbul Sultangazi’de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. Hayvan pazarları daha kurulmadı. Onlara belediye müsaade ettiği zaman son 15 gün kala geliyor belediyenin çadırlarına ama biz özel işletmeler olarak hepsini getirdik. Kurbanlıkları Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Muş, Ağrı, Kars, Erzurum bu bölgelerden seçiyoruz. Kurbana uygun olan hayvanları tek tek seçip kurban olacak hayvanları ayırıp tek tek sağlık raporları olan hayvanları TIR'lara yüklüyoruz. Sağlık raporu, aşıları tam mı bunlara bakıyoruz. Bunlar tamsa, sıkıntısız hayvanları alıp getiriyoruz.

        • 4

          Bu yıl 350 tane getirdik. Daha önceki yıllarda 400-450 getiriyorduk. Bu yıl biraz daha fiyatlar yüksek olduğu için talep biraz daha az gördük, biraz az getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık hayvanların. Şu anda satışlar devam ediyor. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arası değişiyor. Artı hisseler var, hisseler 20 binle 35 bin arası değişiyor. Küçükbaşlarda 8 binden 18 bine kadar var" dedi.

        • 5

          ADANA'DA KURBANLIK KOYUN VE KEÇİ FİYATI AÇIKLANDI

          Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        Tarihi an: Kral Charles'ın banknotları kullanımda
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Yanardağ harekete geçti, alarm seviyesi yükseltildi!
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Biden'dan tutarsız açıklamalar
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Habertürk Anasayfa