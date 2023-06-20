Büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme geldi. Kurbanlık fiyatları bölge, kurbanlık hayvanın türü ve cinsiyeti, yaşı ve ağırlığı gibi faktörlere göre her sene farklılık gösteriyor. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlıyor ve 1 Temmuz'da sona eriyor. Dini vecibesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar "2023 bu yıl kurbanlık koyun, keçi, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 bu yıl Büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenler...