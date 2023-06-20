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KURBANLIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2023 | Bu yıl büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bu yıl büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kurbanlık fiyatları güncel liste, Kurban Bayramına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Kurban pazarlarında alıcı ve satıcı arasında kurbanlık fiyatları pazarlığı sürüyor. Dini görevini yerine getirerek kurbanlık etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak olan binlerce Müslüman Büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatlarını sorguluyor. İşte 2023 Büyükbaş, küçükbaş koyun, keçi, dana fiyatları...

Giriş: 20.06.2023 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme geldi. Kurbanlık fiyatları bölge, kurbanlık hayvanın türü ve cinsiyeti, yaşı ve ağırlığı gibi faktörlere göre her sene farklılık gösteriyor. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlıyor ve 1 Temmuz'da sona eriyor. Dini vecibesini yerine getirmek isteyen Müslümanlar "2023 bu yıl kurbanlık koyun, keçi, dana, tosun fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 bu yıl Büyükbaş, küçükbaş (koyun, keçi, dana) kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenler...

  • 2023 KURBANLIK FİYATLARI

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

  • KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 

    TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı’nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

  • KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

    “Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. 

    Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır.”

  • "BÜYÜKBAŞ KURBANLIK ASGARİ 84 BİN TL OLACAK"

    Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını ilişkin açıklamalarda bulundu. Yardımcı, "Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" ifadelerini kullandı.

  • VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR? 

    Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

  • Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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