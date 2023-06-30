KURBAN ETİ KAÇ GÜN DİNLENDİRİLMELİ?
Etleri büyük parçalar halinde saklamayın. Birer yemeklik olacak şekilde, küçük parçalara ayırarak, temiz buzdolabı poşetine veya yağlı kâğıda sarın ve buzdolabının buzluk kısmında saklayın. Sakatat ve organ etleri, buzdolabında 1-2 gün saklanabilir. Etler kıyma haline getirilirse, saklama süresi kısalır. Kıyma, buzdolabında 1-2 gün, parça et ise 2-3 gün saklanabilir. Çözdürdüğünüz etleri hemen pişirin, tekrar dondurmayın. Çözdürmek istediğiniz eti, oda ısısında, açıkta bırakarak değil, buzdolabının alt bölmesinde çözdürün. Çabuk çözülmesi için eti oda sıcaklığında bekletmek, sağlığımız açısından doğru değildir.