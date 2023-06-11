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Kurban fiyatları 2023 ne kadar, en ucuz kurban fiyatı nedir? İstanbul, Ankara, İzmir büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları ne kadar, en ucuz kurban fiyatı nedir? 2023 Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları

İslam dünyasında iki dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı için artık sadece günler kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında bayram hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, kurbanlık fiyatları ile ilgili araştırmalara da devam ediyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerimiz olmak üzere il il güncel kurban fiyatları...

Giriş: 11.06.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam aleminde Kurban Bayramı için geri sayım sürerken kurban fiyatlarına dair aramalar da iyice yoğunlaşmış durumda. Arefe ile birlikte 4,5 gün sürecek olan bayramda kurban kesmek isteyen vatandaşlar için; büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere 2023 kurbanlık fiyatlarını derledik!

  • 2023 KURBANLIK FİYATLARI

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

  • KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR? 

    TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Kurban Bayramı’nda küçükbaş kurbanlık arzında bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Kurban Bayramı için vatandaşların ihtiyacını giderecek kadar küçükbaş hayvan varlığının mevcut olduğu bilgisini veren Çelik, geçen yıl birçok olumsuzluğa rağmen 2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, bu bayram da vatandaşların daha çok küçükbaş hayvana yöneleceklerini öngördüğünü söyledi. Çelik, küçükbaş hayvanın büyükbaş hayvana göre daha uygun olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

  • KÜÇÜKBAŞ-BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

    “Kurbanlık fiyatlarında coğrafi bölgelerimize göre hatta aynı bölgenin içerisinde bulunan illere göre farklılıklar görülebilir. Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Hayvanın yağlı kuyruklu veya ince uzun kuyruklu olmasına göre bu fiyatlarda farklılık görülebilir. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz. 

  • Ancak burada da hayvanın cüssesine göre ya da fazla kilolu olmasına göre fiyatlarda farklılık olabileceğini söylemek durumundayız. Sonuç itibarıyla büyükbaş kurbanlık fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşlarımızı bir hayli zorlayacağından küçükbaş hayvan onlar için çok daha cazip olacaktır.”

  • VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR? 

    Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

  • Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

  • 2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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