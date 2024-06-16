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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Kurban eti nasıl temizlenir, yıkamak zararlı mı? Kurban eti nasıl saklanır?

        Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur?

        Kurban Bayramı'nda kurbanlık ibadetini yerine getiren vatandaşlar kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağını merak ediyor. Kurban edilecek hayvanın islami usullere göre kesilmesi ve muhafaza edilmesi önemlidir. Peki Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? Kurban eti nasıl temizlenir, yıkamak zararlı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:35
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        • 1

          Kurban eti yıkanır mı, yıkanırsa ne olur? 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı’nda vatandaşların gündeminde kurban etinin yıkanıp yıkanmayacağı konusu yer alıyor. Kurban Bayramı'nda, beslenme alışkanlıklarımızda ve beslenme çeşitliliğimizde büyük değişiklikler meydana geliyor. Peki Kurban eti nasıl temizlenir? İşte detaylar

        • 2

          KURBAN ETİ YIKANIR MI?

          İslam'da kurban kesimi sonrasında etin yıkanıp yıkanmayacağı konusu üzerinde farklı görüşler bulunur. Bazı İslam alimleri, kurbanın kesilmesiyle birlikte etin yıkanmasının gerekli olmadığını savunurken bazıları ise etin yıkanması gerektiğini ifade eder.

        • 3

          SAĞLIKSIZ ET TÜKETİMİ HASTALIKLARA DAVETİYE

          İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Bayramda sağlıksız et tüketimi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle kurbanlıklar hijyenik ortamlarda ehil kimselerce kesilmeli, sonrasında buzdolabında saklanmalı, tüketileceği zaman mutlaka iyi pişirilmelidir. Çiğ veya iyi pişirilmeden tüketilen etler, vücutta hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve çeşitli parazitlerin yerleşmesine neden olabilmektedir. 2023 yılında Adamson ve arkadaşları, Kurban Bayramı sürecinde barbekü/mangalda iyi pişirilmeden tüketilen karaciğer etleri nedenli 36 kişide "Salmonella Typhimirium enfeksiyonu" geliştiğini göstermişlerdir. 2017 yılında Güneri ve arkadaşları, 2020 yılında ise Velluci ve arkadaşları Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sonrası ciltte gelişen "Orf virüs enfeksiyonu" vakalarını tanımlamışlardır. Bu bağlamda riskli durumlara neden olabileceği için hamileler, yaşlılar ve çocuklar ile kronik hastalığı olanların etleri iyi pişirmeden tüketmemeleri gerekmektedir. Öte yandan Kurban kesimi sürecinde ve sonrasında el hijyenine de dikkat edilmelidir" diyor.

        • 4

          KURBAN ETİ NE ZAMAN YENMELİ, HEMEN YENİR Mİ?

          Kesildikten hemen sonra tüketilmesi hangi sağlık sorunlarına neden olur. Kurban eti, kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Etin, yaklaşık 12-24 saat bekletilmesi gerekir.

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