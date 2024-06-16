SAĞLIKSIZ ET TÜKETİMİ HASTALIKLARA DAVETİYE

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Alpaslan Tanoğlu, "Bayramda sağlıksız et tüketimi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu nedenle kurbanlıklar hijyenik ortamlarda ehil kimselerce kesilmeli, sonrasında buzdolabında saklanmalı, tüketileceği zaman mutlaka iyi pişirilmelidir. Çiğ veya iyi pişirilmeden tüketilen etler, vücutta hastalık yapıcı mikroorganizmaların ve çeşitli parazitlerin yerleşmesine neden olabilmektedir. 2023 yılında Adamson ve arkadaşları, Kurban Bayramı sürecinde barbekü/mangalda iyi pişirilmeden tüketilen karaciğer etleri nedenli 36 kişide "Salmonella Typhimirium enfeksiyonu" geliştiğini göstermişlerdir. 2017 yılında Güneri ve arkadaşları, 2020 yılında ise Velluci ve arkadaşları Kurban Bayramı'nda kurban kesimi sonrası ciltte gelişen "Orf virüs enfeksiyonu" vakalarını tanımlamışlardır. Bu bağlamda riskli durumlara neden olabileceği için hamileler, yaşlılar ve çocuklar ile kronik hastalığı olanların etleri iyi pişirmeden tüketmemeleri gerekmektedir. Öte yandan Kurban kesimi sürecinde ve sonrasında el hijyenine de dikkat edilmelidir" diyor.