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Kurban eti nasıl dinlendirmelidir? Kurban eti saklama yolları nedir, nasıl saklanmalıdır ve ne zaman dolaba konmalıdır? Kurban eti neden kokar ve yeşillenir?

Kurban eti nasıl dinlendirmelidir? Kurban eti saklama yolları nedir ve nasıl saklanmalıdır?

Kurban Bayramı ile tüm İslam alemi dini ibadetini yerine getirmek için kurban kesiyorlar. Kesilen etlerin bir kısmı dağıtıldıktan sonra geriye kalan etler nasıl muhafaza edilmelidir bu konu araştırılmaya başlandı. İşte kurban etinin saklanma, muhafaza ve sağlıklı olarak tüketilmesi için yapılması gerekenler...

09.07.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR?

    Kurban eti kaç saat dinlendirilmeli sorusuna 24 saat cevabını verebiliriz. Kurbanda kesilen etlerin hemen birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir.

  • Kesim alanından gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilmesi gerekir. Dinlendirilen etin yemeklik parçalanmasından önce 40 dereceye kadar olan etin vücut ısısının 14 dereceye kadar azaltmak gerekir.

  • KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

    En sağlıklı şekilde kurban eti nasıl saklanmalı sorusunun cevabını bilmek faydalı olur. Kurban eti saklama yöntemleri uygulanarak etler ayrıştırılır. Çünkü hiçbir işlem yapmadan normal mevsim koşullarında kurban eti saklama süresi buzdolabında 3-4 gündür. Tabii bu kurban eti saklama süresi etin parçalanma şekline ve kalitesine göre de değişiklik gösterebilir. 

  • Etleri daha sonra nasıl kullanacaksak o şekilde derin dondurucuda muhafaza etmeliyiz. Eğer kıyma olacaksa kıyma, kuşbaşı ise kuşbaşı ve de bonfile olacaksa da bonfile olarak buz dolabı poşetlerine koyulup düzgün bir şekilde saklanması gerekir. Hava almayacak şekilde temiz buzdolabı poşetlerinde ağzı kapalı olarak paketlenen etler, buzlukta 1 yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.

  • KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

    Kurban eti en az 4-5 saat en uygun ise 1 gün güneş almayan açık havada bozulmadan bekleyebilir. Bu süreçten sonrasında da et kendini salmış ve gevşemiş olur. Bu haldeyken etler buzdolabına alınabilir. Burada da 3-4 günden fazla durduğunda bozulma belirtileri gösteren etlerin mümkün olduğu en kısa sürede buzluğa kaldırılması gerekir.

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