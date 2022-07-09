KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kurban eti en az 4-5 saat en uygun ise 1 gün güneş almayan açık havada bozulmadan bekleyebilir. Bu süreçten sonrasında da et kendini salmış ve gevşemiş olur. Bu haldeyken etler buzdolabına alınabilir. Burada da 3-4 günden fazla durduğunda bozulma belirtileri gösteren etlerin mümkün olduğu en kısa sürede buzluğa kaldırılması gerekir.