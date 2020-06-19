Kurban Bayramı ne zaman 2020? Kurban Bayramı tatili kaç gün tatil olacak? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sorgulamaya devam ediyor. Ramazan Bayramı'nda koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Kurban Bayramı tatili tatil yapacaklar için fırsat gibi gözüküyor. İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1. Gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3. Gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ ​1 R.EVVEL 1442​ 18 EKİM-2020 PAZAR ........​ ​11 R.EVVEL​ 1442​​ 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1442​​ 16 KASIM-2020​​​ PAZARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1442 16 ARALIK-2020 ​ÇARŞAMBA ........