Kurban Bayramı öncesi özel güvenlik eğitim ve denetimleri yapılıyor

AA

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla, yoğun olarak bulunduğu Alışveriş Merkezlerinde, Gar/YHT Garlarında ve Otogarlardaki özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan özel güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken tedbirlerde farkındalık yaratılması amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda 20 temmuz tarihinden itibaren Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da polis başmüfettişlerince, diğer illerde ise İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra özel güvenlik görevlerine yönelik de yerinde eğitim ve bilgilendirme yapılması planlandı.

Ankara'da AŞTİ ve AVM'lerde yapılan eğitim ve denetimlerin ardından sabah saatlerinde YHT terminalinde görevli özel güvenlik personeline de eğitim verildi. Özel güvenlik hukuku, görev sırasında dikkat edilecek hususlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, risk analizi ve güvenlik yapılandırması ile güvenlik cihazları konu başlıkları altında verilen eğitimlerin ardından güvenlik personelleri görev başında denetlendi. Cihazların özelliklerine ilişkin hatırlatmalar ile nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar süreceği öğrenildi.