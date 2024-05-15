Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı, açıklama var mı?

        Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?

        Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bayram tatili için plan yapanlar bayram tatili tarihlerine odaklandı. . İkinci dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde idrak edilir. Okulların kapanmasıyla tatil hazırlığı içerisinde olan aileler Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı’nda 9 güne çıkarılan tatil günlerinin Kurban Bayramı’nda da uygulanma ihtimali araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?

        • 2

          2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

          Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.

          Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

        • 4

          2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Habertürk Anasayfa