Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?
Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Bayram tatili için plan yapanlar bayram tatili tarihlerine odaklandı. . İkinci dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerinde idrak edilir. Okulların kapanmasıyla tatil hazırlığı içerisinde olan aileler Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024
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İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı’nda 9 güne çıkarılan tatil günlerinin Kurban Bayramı’nda da uygulanma ihtimali araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı?
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
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2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba