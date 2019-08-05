Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pek çok vatandaşın gözü kulağı bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı haberinde...

Peki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı da 9 günlük tatil ilan edilecek mi? 2019 yılı Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimine göre;

Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının son günü olacak ve çalışanlar 15 Ağustos Perşembe günü işbaşı yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili beklenti oluşsa da tatilin 9 güne çıkarıldığına yönelik bir açıklama yapılmadı. Hükümet kanadından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yöneltilen sorular üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadıklarını ifade etmişlerdi.