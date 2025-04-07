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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman 2025? Kurban Bayramı resmi tatil mi, kaç gün sürecek, hangi günlere denk geliyor?

        2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

        İslam alemi için büyük önem taşıyan dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Dört gün boyunca sürecek olan bu mübarek bayramın hangi tarihlere denk geldiği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2025 yılında Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, hangi aya denk geliyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 17:16
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        • 1

          Ramazan Bayramı’nın geride kalmasının ardından gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Ramazan’dan sonra kısa bir arayla idrak edilecek Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? İşte, merak edilen detaylar…

        • 2

          2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER

          5 Haziran 2025 Perşembe: Arife

          6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

          7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

          8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

          9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

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