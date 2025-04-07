Ramazan Bayramı’nın geride kalmasının ardından gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Ramazan’dan sonra kısa bir arayla idrak edilecek Kurban Bayramı’nın bu yıl hangi tarihlere denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor? İşte, merak edilen detaylar…