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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı ne zaman 2025? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, kaç gün sürecek 9 gün olacak mı?

        2025 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

        İslam dünyasında manevi değeri büyük olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dört gün sürecek olan bu özel bayramın 2025 yılında hangi günlere denk geleceği ise birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayram hazırlıklarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını ve hangi aya rastladığını merak ediyor. İşte, 2025 Kurban Bayramı'na dair merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 17:20 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:20
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        • 1

          Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde bu kez Kurban Bayramı yer alıyor. Her yıl dini takvime göre değişen tarihlerde kutlanan Kurban Bayramı’nın 2025 yılında hangi günlere denk geleceği ve tatilin süresi merak konusu oldu. Bayramda seyahat planı yapanlar ya da resmi tatil günlerini öğrenmek isteyenler, “2025 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, bu yılki Kurban Bayramı’na dair detaylar…

        • 2

          2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.

        • 3

          KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

          Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yok.

        • 4

          KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER

          5 Haziran 2025 Perşembe: Arife

          6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

          7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

          8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

          9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

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