Ramazan Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte vatandaşların gündeminde bu kez Kurban Bayramı yer alıyor. Her yıl dini takvime göre değişen tarihlerde kutlanan Kurban Bayramı’nın 2025 yılında hangi günlere denk geleceği ve tatilin süresi merak konusu oldu. Bayramda seyahat planı yapanlar ya da resmi tatil günlerini öğrenmek isteyenler, “2025 Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, bu yılki Kurban Bayramı’na dair detaylar…