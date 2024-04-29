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        Haberler Gündem Kurban Bayramı ne zaman 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün olacak mı? Kurban bayramına kaç gün kaldı?

        Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

        İslam alemi Ramazan Bayramı'nı geride bıraktıktan sonra Kurban Bayramı'nı beklemeye başladı. Bu sene tatilin birleştirilmesi halinde geçen bayram gibi uzun bir tatil olabilir. İşte, 2024 Kurban Bayramı'na dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:16
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        • 1

          2024 yılının son dini bayramı olan Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Kurban Bayramı telaşı tüm yurtta erken kendini gösterecek çünkü 81 ilde kurban pazarları kurulacak ve satışlar başlayacak. Peki, 2024 Kurban Bayramı ne zaman ve tatil 9 gün olacak mı, birleştirilecek mi? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

        • 3

          2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

          Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.

          Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 4

          KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

          29 Nisan 2024 Pazartesi itibarıyla Kurban Bayramı'na 48 gün kaldı.

        • 5

          2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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