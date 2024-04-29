2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili resmi olarak arife günü ile beraber 4,5 gün sürecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar arası tatil olacak.

Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.