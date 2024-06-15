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        Haberler Bilgi Gündem Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı, kimlere farz? Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban kesmek farz mı, vacip mi, sünnet mi?

        Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek farz mı vacip mi?

        İslam dini açısından kurban kesmek önemli ibadetler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, "Kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mı?" sorusu gündeme geldi. Maddi durumu elverişli Müslümanlar kurban keserler ve etleri paylaştırırlar. Peki, kurban Bayramı'nda kurban kesmek farz mıdır? Kurban kesmek farz mı vacip midir? İşte Diyanet'in konuya ilişkin açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:09
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        • 1

          Kurban Bayramı, İslam dini açısından büyük öneme sahip bayramlardan biridir. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran'da idrak edilecek. Bu kapsamda, "Kurban kesmek farz mı?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin farz olup olmadığına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

        • 2

          KURBAN FARZ MI, SÜNNET Mİ, VACİP Mİ?

          Kurban, Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı Kerim’de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

        • 3

          Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: “Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (Hac, 22/28), “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (Hac, 22/34), “Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O’nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac, 22/36-37)

          Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah’a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

        • 4

          Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).
          Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

        • 5

          Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

        • 6

          KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

          Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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