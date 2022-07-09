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Kurban Bayramı mesajları 2022: Resimli, yazılı ve en farklı Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri! En güzel bayram mesajı çeşitleri

Sevdiklerinize bayram mesajı gönderin! 2022 En güzel, yazılı, resimli ve farklı Kurban Bayramı mesajları!

Kurban Bayramı mesajları, 2022 yılının ikinci bayramının gelişiyle birlikte en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Sevdiklerine 'Hayrılı Bayramlar' ve 'Kurban Bayramınız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyenler; en güzel, yazılı, resimli ve farklı bayram mesajını araştırıyor. Birlik ve beraberliğin arttığı bu özel günde resimli bayram mesajların sevdiklerinize WhatsApp, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden gönderebilirsiniz. İşte, en güzel Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...

09.07.2022 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mübarek Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram mesajı araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün itibariyle başladı ve 9,10,11,12 Temmuz günlerinde eda edilecek. Kardeşlik bağlarının güçlendiği ve yardımlaşmanın arttığı bu özel günde milyonlarca Müslüman cemaatle bayram namazını kılmak için camilere akın etti. 2022 yılının ikinci bayramının başlamasıyla birlikte; en güzel, yazılı, farklı ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri gündeme geldi. İşte, sevdiklerinin bu özel gününü  WhatsApp, Facebook ve Instagram üzerinden kutlamak isteyen vatandaşlar için 'Hayrılı Bayramlar' ve 'Kurban Bayramınız Mübarek Olsun' mesajları ve sözleri...

  • EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI

     

    Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

  • Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

  • HAYIRLI BAYRAMLAR MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Bayramınız Kutlu olsun…

  • Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

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