Kurban Bayramı'nda tıpkı Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler; Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorsunun cevabını araştırmaya başladı. Peki; Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevabı...

İŞTE 3 GÜN ÖNCEKİ O TWEET KRİZİ MESUT ÖZİL, ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI! “AKŞENER 1 BUÇUK SAAT ARABANIN İÇİNDE KALDI, 2 ARABA ÖNÜNÜ KESTİ” MERAL AKŞENER'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI BAKAN ALBAYRAK: PİYASANIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ MANEVRA KAVGASI! ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI MESUT ÖZİL'İN KARARI SONRASINDA İLK YORUMLAR KAYIP EVRİM SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME 01 02 03 04 05 06 07 08

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye müjdesi verildi. Ramazan Bayramı öncesi emekliler 1000 TL bayram ikrmiyelerini aldılar. SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Kurban Bayramı öncesinde de ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesinin kesin olarak ne zaman verileceği bilinmiyor ancak Kurban Bayramı ikramiyesinin en geç arefe gününden önce SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatacağı biliniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.