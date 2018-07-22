22 TEMMUZ 2018
SIRADAKİ HABER
Haberler İş-Yaşam

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevabı...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliler Kurban Bayramı yaklaştıkça bu sorunun cevabını arıyor. Ramazan Bayramı'ndan öncesinde olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde de emeklilere 1000 TL ikramiye verilecek. Peki; 1000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevabı...

22.07.2018 - 23:41 | Güncelleme: İş-Yaşam
kurban bayramı ikramiyesi

Kurban Bayramı'nda tıpkı Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler; Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorsunun cevabını araştırmaya başladı. Peki; Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevabı...

İŞTE 3 GÜN ÖNCEKİ O TWEET KRİZİ
MESUT ÖZİL, ALMANYA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI!
“AKŞENER 1 BUÇUK SAAT ARABANIN İÇİNDE KALDI, 2 ARABA ÖNÜNÜ KESTİ”
MERAL AKŞENER'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI
BAKAN ALBAYRAK: PİYASANIN ÖNÜNDE OLACAĞIZ
MANEVRA KAVGASI! ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
MESUT ÖZİL'İN KARARI SONRASINDA İLK YORUMLAR
KAYIP EVRİM SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
01
02
03
04
05
06
07
08

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL ikramiye müjdesi verildi. Ramazan Bayramı öncesi emekliler 1000 TL bayram ikrmiyelerini aldılar. SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Kurban Bayramı öncesinde de ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesinin kesin olarak ne zaman verileceği bilinmiyor ancak Kurban Bayramı ikramiyesinin en geç arefe gününden önce SGK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatacağı biliniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Kurban Bayramı, 20 Ağustos'ta Arefe günüyle birlikte başlıyor. Bayramın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı, 4 gün sürüyor. 25 Ağustos yani Kurban Bayramı'nın son günü Cuma günü. Kurban Bayramı tatili 9 gün ilan edilirse 18 Ağustos'tan itibaren tatil başlayacak.

Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)

Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X