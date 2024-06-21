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        Haberler Bilgi Yaşam Kuranı Kerim hangi yılda indirilmeye başlandı, kaç senede indi? Kuranı Kerim nasıl ve ne kadar zamanda indi?

        Kuranı Kerim hangi yılda indirilmeye başlandı, kaç senede indi? Kuranı Kerim nasıl ve ne kadar zamanda indi?

        İslam dünyası için önemli bir konu olan Kadir Gecesi, her yıl günü gelindiğinde eda ediliyor. Birçok din alimi tarafından bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, esasında kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak biliniyor. Peki Kur'an-ı Kerim hangi yılda inmeye başladı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:57
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        Kuranı Kerim hangi yılda indiridi?
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        İslam dininde kutsal kitap olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim’in hangi tarihte ve nasıl indirildiği merakla araştırılıyor. Allah tarafından dört büyük melekten biri olan Cebrail’in Hz. Muhammed’e vahiyler verdiği ve Kur’an’ın bu şekilde indiği biliniyor. Peki Kur’an-ı Kerim kaç yılda indi? Detaylar için yazının devamına bakabilirsiniz…

        KUR’AN-I KERİM NASIL İNDİ?

        Günümüzde en merak edilen konuların başında Kur’an-ı Kerim’in indirilme süreci yer alıyor. Peki Kur’an-ı Kerim nasıl indi? Kur’an-ı Kerim, İslam peygamberi ve son peygamber olan Hz. Muhammed’e 610 yılında iken inmeye başlamıştır. Tekabül ettiği zaman, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi olarak bilinir. Bu sırada Hz. Muhammed, Mekke yakınlarında bulunan Hira Mağarası’nda dinlenmektedir.

        Kur’an-ı Kerim’in kolayca ezberlenebilmesi, anlamının kolayca idrak edilebilmesi, zihinlerde derece derece alıştırılması ve kısa zamanda etrafa yayılması amaçlarıyla 23 senede parça parça indiği bilinir. İnanç ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenmesi ve köklenmesi gibi isteklerle bir defada indirilmediği de bilinenler arasındadır.

        Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in ölümü sonrasında çeşitli sahabelerin ellerinde yazılmıştır. Sahabeler, Kur’an-ı Kerim’i; ağaç yaprağı, deve ve koyun kemiği, yassı taş, rıka anlamına gelen deri, ektab olarak bilinen ağaç parçası gibi çeşitli malzemeler üzerine kaydetmiştir. Kur’an-ı Kerim, bu aşamada dağınık parçalar hâlindedir.

        Sonrasında Halife Hz. Ebu Bekir, kurulan bir komisyon ile birlikte tüm parçaları bir araya getirmiştir. Sayfalara yazılarak bir araya getirilen Kur’an-ı Kerim, daha sonrasında Hz. Hafsa’ya emanet edilecektir. Hz. Ebu Bekir vefat ettikten sonra Hz. Hafsa’ya verilen kutsal kitap, indirildiği yıllarda peygambere Cebrail tarafından iletilirdi. Allah’ın sözlerini peygambere bildirilen meleğin bazı zamanlarda insan şeklinde, bazen de kendi suretinde geldiği bilinenler arasındadır.

        KONUYLA İLGİLİ BAZI AYETLER

        Hz. Muhammed, Ramazan adının Allah’ın isimlerinden biri olduğunu ifade eder. (Buhârî, İman, 28) Bu noktada “şehru ramazan” ifadesi “şehrullah” yani “Allah’ın ayı” anlamına gelir. Ayrıca “Allah’ın ayı” ve “Allah’ın kitabı” ifadeleri de bir araya gelir. Neticede Ramazan ayının Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’in indiği ay olduğu anlaşılır.

        “Muhakkak biz Kuran’ı Kadir Gecesi indirdik” (Kadir, 1)

        Kesinlikle biz Kuran’ı, mübarek bir gecede indirdik” (Duhan, 3)

        Ayetleri ve Bakara 185. Ayet bir araya geldiğinde Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirildiği ifadesi ortaya çıkar. Bu noktada Ramazan ayı, Kadir Gecesi ve Kur’an-ı Kerim bir araya gelerek birbirlerine şeref vermiştir.

        KUR’AN-I KERİM KAÇ YILDA İNDİ?

        Sık sorulan soruların başında “Kur’an-ı Kerim kaç yılda indi?” sorusu var. İslam dini için kutsal olan Kur’an-ı Kerim, toplamda 23 yılda indirilmesiyle bilinir. Bunun ilk 13 yıllık süresi Mekke’de gerçekleşmiş, diğer kısmı ise Medine’de olmuştur. İslam peygamberi Hz. Muhammed’e vahyin geldiği zamanlar yoğunluk ve mekân açısından farklıdır.

        İslam dinine inanan Müslümanlar için ilk vahiy, “Yaratan Rabbinin ismi ile oku. İnsanı bir pıhtıdan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki O, kalem ile insana bilmediği şeyleri öğretti. (Alak: 1-5)” şeklindedir ve buna inanılır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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